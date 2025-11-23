Iberia denuncia un ciberataque a sus sistemas que compromete datos personales de sus clientes

La aerolínea aclara que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos ni se ha obtenido información usable para pagos

Los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de la tarjeta Iberia Club

Iberia, que este sábado decidió cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela por la situación en ese país, ha denunciado ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el acceso externo no autorizado a un almacén de datos, que ha comprometido la confidencialidad de determinados datos personales de los clientes.

La compañía ha afirmado que la información contenida en ese sistema de intercambio de información es limitada y no es operacional, por lo que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos.

Según ha comunicado la aerolínea, la investigación preliminar indica que los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de la tarjeta de fidelización Iberia Club. No obstante, apunta que "no se ha obtenido ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".

Códigos de reserva para futuros vuelos

Sin embargo, Iberia reconoce que se han extraído algunos códigos de reserva para vuelos futuros, aunque subraya que "de momento, no hay constancia de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con estos datos".

La compañía está comunicando lo sucedido a los clientes afectados y ha establecido medidas de seguridad adicionales. En concreto, detalla que se ha implantado un doble factor de autenticación para todos los afectados de manera que nadie (aparte de ellos) pueda modificar su reserva o hacer cualquier gestión a través de la APP, la web iberia.com o el call center.

La aerolínea recomienda a los afectados que presten especial atención ante cualquier comunicación en nombre de Iberia que le solicite realizar alguna acción y ha puesto a disposición de los clientes el número de teléfono +34 900 111 500 para comunicar cualquier sospecha o anomalía.

Iberia ha pedido disculpas a los clientes afectados por los problemas que este ataque externo les pueda ocasionar y asegura estar "poniendo todos los medios a su alcance para mitigar los efectos de incidente y evitar que pueda repetirse en el futuro".