Airbus reconoce un fallo en los aviones A320 y llama a retirar y revisar 6.000 aparatos: ¿cómo afecta a las aerolíneas españolas?

Iberia ha informado de que "ya está trabajando" para realizar "los cambios necesarios de manera totalmente segura" tras el aviso de Airbus de un problema en los aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, a la vez que ha confirmado que esté sábado no habrá "ni cancelaciones ni retrasos" en su operación por este motivo.

El fabricante aeronáutico ha avisado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. En consecuencia, Airbus ha identificado un número "significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.

Fuentes de Iberia han señalado que Airbus ha avisado a todas las aerolíneas del mundo que vuelan con el A320 "de la necesidad de actualizar la última versión de su software en parte de esa flota".

Afirman que no habrá cancelaciones ni retrasos

"Iberia está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura", han indicado, para después añadir que "la operación de mañana no va a sufrir disrupciones, no habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo". No obstante, la aerolínea española ha asegurado que irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas.

El fabricante europeo ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Esta AOT se reflejará en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar "trastornos operativos" a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta".