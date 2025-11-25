Así funciona el Airbus A400M, más conocido como la enorme gasolinera aérea: uno de los puntos claves para la seguridad de la OTAN

Esperanza Calvo se embarca en uno de los aviones que sirve para el suministro de combustible de otras máquinas, un Airbus A400M de 45 metros de largo y 15 de alto, capaz de transportar hasta 37 toneladas de combustible para abastecer a los cazas en pleno vuelo

Estos aviones son indispensables para los aviones cazas 'Eurofighter' españoles que realizan una labor de policía aérea y que necesitan de esta enorme máquina para poder desempeñar su función. Hacen de enormes gasolineras aéreas que les va a dar reportaje en pleno vuelo. El equipo de Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de poder hablar con los soldados que se encargan de su manejo. "Ahora mismo estamos despegando, ascenderemos a un cierto nivel de vuelo y allí ellos se reunirán con nosotros".

Subimos a la cabina de mando para ver el encuentro entre los cazas y el Airbus. Deben volar en paralelo a una velocidad de crucero de unos 500 kilómetros por hora. Es una maniobra extremadamente compleja. En un vuelo de tan solo ocho minutos pueden completar su operación: "Nosotros mantenemos nuestra altitud y ellos se adaptan a nueva velocidad, altura y posicionamiento".

El momento más complicado de la operación

Es entonces cuando el Airbus despliega esta enorme manguera, una especie de surtidor al que el caza debe engancharse. Este momento es uno de los más complicados, es decir, cuando los cazas se ponen a la altura de esta enorme máquina para engancharse a su manguera. Cuando consiguen esa unión es cuando se comienza a repostar a unos 23 mil pies de altura. "Un avión de combate tiene una autonomía limitada, porque hacen maniobras que gastan mucho combustible", afirma el piloto.

Sin el avión cisterna, la capacidad de los 'Eurofighter' para vigilar el espacio aéreo de la OTAN sería mucho más limitada. "Los combustibles que llevan no son suficientes para mantener tanto tiempo y ahí es cuando nosotros apoyamos la misión para que puedan mantener todo el tiempo que sea posible la misión y sigan volando el tiempo que sea necesario

En los últimos dos meses las violaciones del espacio aéreo por parte de drones y cazas rusos aquí en el Báltico han sido constantes por eso es tan importante esta labor de abastecimiento de combustible en pleno vuelo