Donald Trump aumenta los efectivos en el Caribe: avisa a Venezuela con aviones de combate, pero no descarta dialogar

Nicolás Maduro contesta a Donald Trump mientras crece la tensión: “No van a poder con Venezuela, somos invencibles”

"No van a poder con Venezuela, somos invencibles, hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria, jamás". Esta fue la respuesta del presidente de Venezuela al aumento de la presión militar de Estados Unidos. Hay mucho movimiento ahora mismo en Puerto Rico. En las últimas horas no dejan de despegar y aterrizar aviones de combate.

Washington ha desplegado 15.000 efectivos en el Caribe, incluido el mayor portaaviones de su flota. Es más, al frente de ese Comando Sur, Donald Trump ha puesto al general que este verano dirigió las operaciones sobre Irán. Nicolás Maduro, por su parte, está intentando movilizar a sus simpatizantes para que se manifiesten contra Estados Unidos. Se palpa la presión por la escalada militar allí en Venezuela.

Según informa Osmary Hernández, corresponsal de 'Informativos Telecinco' en Caracas, "es lo que el chavismo ha denominado como una resistencia activa, en la cual convoca a sus seguidores a mantenerse en las calles, dispuestos y atentos a ser llamados para defender al país. Pero, entre tanto, "la gran mayoría de los venezolanos está sumida en su rutina como cualquier martes", aunque "en medio de nerviosismo, incertidumbre y confusión entre informaciones cruzadas". Por una parte "se habla de diálogo" y por otra del "acercamiento de aviones de combate de Estados Unidos".

Nueva fase de operaciones

Una nueva fase de operaciones ya está lista. La prueba es que al despliegue naval se suma la reapertura de una base aérea en Puerto Rico (parte del aeropuerto de Roosevelt Roads), tras 20 años sin actividad. Vean el despliegue de cazas F-35 con capacidades avanzadas de combate y de helicópteros Osprey, especializados en insertar tropas en zonas de conflicto. ¿Semejante despliegue solo para atacar lanchas del narcotráfico?

"No voy a divulgar ninguna acción con relación a Venezuela", señaló Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Poca información y un claro objetivo. "El gobierno de Maduro es ilegítimo", agregó. También es más que reveladora la presencia sobre el terreno del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto que dirigió en junio la operación 'Martillo de Medianoche' sobre Irán.

Si a esto le sumamos la consideración del cártel Narco de los Soles como organización terrorista extranjera para Estados Unidos (la vicepresidenta venezonala Delcy Rodríguez llamó "ridículos" a los agentes de EEUU), que Washington haya considerado potencialmente peligroso sobrevolar Venezuela (con la consecuente suspensión de vuelos de aerolíneas internacionales) y la amenaza de Maduro de perder sus autorizaciones, todo apunta a una intervención militar de Estados Unidos, pero Trump mantiene abierta la vía diplomática y no descarta hablar con Maduro.