El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este jueves el cierre de la mesa de negociación tripartita para la ampliación del permiso por defunción por la "insensibilidad" y la actitud "del no a todo" de la CEOE en esta materia.

Como ya hiciera en el caso de la mesa para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, Trabajo ahora sólo negociará con CCOO y UGT la extensión del permiso por duelo y la implantación de un permiso por cuidados paliativos.

Así lo ha comunicado el 'número dos' de Trabajo tras reunirse en la tarde de este jueves con CCOO, UGT y CEOE y Cepyme, en la que ha sido la última reunión de esta mesa tripartita.

"La patronal se ha sentado a decir que no está dispuesta a considerar ninguna medida ni en el marco europeo ni en el marco comparado ni en el marco internacional. Es no a todo y no a todo por meras razones económicas. La patronal está representando a empresas que tienen los máximos beneficios de su historia y no ha mostrado ni la más mínima sensibilidad en esta mesa de diálogo social a contemplar la posibilidad de que permisos claramente insuficientes se amplíen", ha criticado.

El diálogo social a cuatro bandas está herido

Pérez Rey ha reconocido que el diálogo social "a cuatro bandas" en España "está profundamente herido". "La actitud de los representantes empresariales en esa mesa no es de recibo y el Gobierno, desde luego, va a cumplir con su cometido, que es gobernar", ha subrayado.

Por su parte, CEOE y Cepyme han lanzado un comunicado en el que defienden que esta mesa "no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación".

"Los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio de ampliación de dichos permisos al margen precisamente del diálogo social, descontento éste al que se sumaron después los sindicatos. Lamentamos, por tanto, que no se haya seguido un cauce adecuado de negociación y que el Ministerio de Trabajo haya decidido poner fin a las consultas tripartitas para continuar la negociación en solitario con los sindicatos, como ya ha sucedido recientemente en la mesa en materia de prevención de riesgos laborales", han subrayado las patronales.

En cualquier caso, las organizaciones empresariales han asegurado que no pueden asumir la propuesta de Trabajo sobre permisos "en ninguno de sus extremos", tal y como se le informó al Ministerio en un documento de consideraciones técnicas y de propuestas de mejora que le remitieron el pasado 11 de noviembre, a fin de mantener "un diálogo constructivo".

Para CEOE y Cepyme, los planteamientos del Ministerio de Trabajo suponen, dada su naturaleza, un nuevo intento de trasladar a las empresas "el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración".