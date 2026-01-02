'El programa de Ana Rosa' habla en directo con el experto en economía José Carlos Díez

Todos los cambios en tu pensión que trae 2026: subida, cálculos y pegas

Récord fiscal histórico en España. El Estado ha recaudado una importante suma de dinero con los impuestos durante estos años, pero la deuda pública ha aumentado. Las cuentas no cuadran y, para hablar del motivo, en ‘El programa de Ana Rosa’ hemos hablado con José Carlos Díez, un experto en economía.

El economista ha intervenido en directo en nuestro programa y ha explicado dónde van los impuestos, en este período en el que la presión fiscal es mucho más alta: “Va a las pensiones”, explicaba. “Solo el aumento de pensiones del año que viene va a ser más que todo lo que se va a gastar el Estado en todo el año en vivienda”, apuntaba.

“Tenemos un sistema de pensiones que absorbe muchos recursos y da igual lo que suban los impuestos, porque no hay suficiente para pagar todas las pensiones que pagamos”, declaraba, asegurando que “ese es el problema del Estado y de la crisis fiscal española”.

El experto en economía ha aclarado que ningún partido político va a cambiar esto y que no recortarán las pensiones: “Ningún partido quiere cambiar nada porque es un tema sensible”, afirmaba en ‘El programa de Ana Rosa’.

Cuál es la solución para contener el gasto en pensiones

José Carlos Díez ha hablado alto y claro en el programa, asegurando qué es lo que él recomienda como economista: “No recomendamos hacer recortes (..) Hay que contener el crecimiento del gasto de esas pensiones y que no vaya a peor”.