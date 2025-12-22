Descubre cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería, qué cantidad está exenta de impuestos y cómo se cobra un décimo compartido

¿Puede Hacienda quitarme el premio de la Lotería de Navidad si tengo deudas a pagar?

Cada año, tras el Sorteo de la Lotería de Navidad, se repite la misma pregunta: ¿cuánto se queda Hacienda del premio? La respuesta es clara. Hasta los 40.000 euros los premio están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20%.

Esto implica que el importe anunciado no se cobra íntegramente. En el caso de El Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo —que este año corresponde al número 7.432—, los ganadores recibirían finalmente 328.000 euros netos, ya que los 72.000 euros restantes se destinan al pago de impuestos.

En caso de tener deudas, los premios de la Lotería de Navidad no son un territorio "intocable" para Hacienda y pueden quedarse con una parte, e incluso con todo el dinero que te corresponda, aunque siempre dentro de los límites que marca la ley.

¿Qué hacemos si lo hemos compartido?

Y otra duda muy habitual, si hemos compartido un décimo, ¿Cómo lo cobramos? Lo primero básico y fundamental es identificar perfectamente a las personas que han sido agraciadas con ese décimo y luego decir qué participación tienen del premio.

Después el banco va a hacer un pago al titular de la cuenta de la persona que físicamente lleve el billete en la mano y después, pues a repartirlo entre los agraciados. De esta forma, con estos tres pasos se evita pagar el impuesto de donaciones.

¿Hasta cuando puedo cobrarlo?

La gran duda llega justo después del "¡me ha tocado!". Cuando un décimo resulta premiado, es importante saber cuánto tarda realmente el dinero en llegar a nuestra cuenta bancaria.

Y es que, para la mayoría de los premios de la Lotería de Navidad 2025, el cobro es prácticamente inmediato desde la tarde del propio 22 de diciembre, y el verdadero límite está en el plazo legal de caducidad.

La normativa de Loterías y Apuestas del Estado es clara: el derecho al cobro de un premio caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo.