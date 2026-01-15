Las movilizaciones han sido convocadas por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA

Cómo afecta el acuerdo con Mercosur a los agricultores y consumidores: precios más baratos y dudas en la calidad

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han convocado un conjunto de movilizaciones por todo el país en la última semana de enero en defensa del campo, ante la amenaza que les supone los acuerdos comerciales como el de Mercosur y los recortes de fondos de la PAC.

Así lo han anunciado los dirigentes de estas tres organizaciones: Pedro Barato (Asaja), Miguel Padilla (COAG) y Cristóbal Cano (UPA), en una rueda de prensa conjunta.

Movilizaciones a nivel nacional

El día culmen será el jueves 29 de enero cuando dichas movilizaciones serán generalizadas en todo el país, incluso con algún acto previsto en Madrid capital.

Para el resto de jornadas 26, 27, 28 y 30 de enero, estas tres organizaciones dan flexibilidad a sus delegaciones regionales para que, en función de sus "particularidades" y necesidades, convoquen acciones unos u otros dentro de sus territorios.