Redacción Galicia Europa Press 10 ENE 2026 - 13:41h.

Agricultores y ganaderos gallegos consideran la firma comercial como "auténtica ruina para el agro" español

Cómo afecta el acuerdo con Mercosur a agricultores y consumidores: precios más baratos, pero dudas en la calidad

Compartir







OurenseMás protestas del campo español por el "histórico" acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. A las movilizaciones en Cataluña o Cantabria se suman los cortes con tractores en la A-52 en Ourense.

Concretamente, a la altura del kilómetro 188 de la citada autovía a su paso por Xinzo de Limia, según la Guardia Civil, agricultores y ganaderos gallegos han montado barricadas este 10 de enero.

Por lo tanto, al estar obstaculizada en ambas direcciones esa carretera desde las 6:15 horas, los agentes de tráfico están desviando la circulación rodada por la salida de Ababides para el sentido Porriño.

Los manifestantes quemaron rulos de paja y neumáticos, igual que están haciendo en Girona, para mostrar su total descontento con la firma del libre comercio de productos con países latinoamericanos.

PUEDE INTERESARTE El hartazgo de los agricultores provoca largas colas para llevarse patatas gratis en Lebrija, Sevilla

"Auténtica ruina para el agro español", lamentan

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los agricultores ourensanos, Oscar Joga, ha calificado de "auténtica ruina para el agro español" el acuerdo entre la UE y Mercosur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Está previsto que se materialice el 17 de enero en la capital de Paraguay, Asunción, después de más de 30 años de negociaciones. "Todos ganamos", aseguró el ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin embargo, Joga ha advertido de que "quieren vaciar España y la van a vaciar" con este tipo de tratos comerciales que creen que les perjudica mucho. "Estamos hoy aquí para que se nos escuche", ha apuntado.

"Estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros...", ha lamentado el portavoz.

Movilizaciones y cortes en otros puntos del país

"Necesitamos que eliminen parte de la burocracia y que se nos atiendan las peticiones cuando las remitimos, no que nos deriven de una administración a otra porque parecemos pollos sin cabeza de un lado para otro", ha concluido el agricultor de Xinzo de Limia.

Cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.

Igualmente, en otros puntos del país se están sucediendo los cortes de tráfico por el mismo motivo. Carreteras como la AP-7 en Girona, la C-16 en Barcelona, la T-11 y la A-27 en Tarragona continúan bloqueadas por campesinos.

En cambio, en la autovía A-2 en Lleida sí que se ha levantado la barricada este 10 de enero a las 12 horas. Por tanto, se podrá volver a circular con normalidad, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico.

Las ciudades de Vitoria (Álava), Santander (Cantabria) o Guadalajara también vivieron recientemente protestas de tractoristas llevando a cabo marchas lentas en rechazo al acuerdo de Mercosur.