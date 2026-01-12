Illa ha afirmado que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios"

Los agricultores catalanes mantienen los cortes de cuatro carreteras como la AP-7

Tras la protestas de estos días, los agricultores catalanes han decidido levantar los cortes de tráfico en la AP-7 a su paso por el Alt Empordà, en la provincia de Girona, tras varios días de movilizaciones contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Las protestas, que comenzaron el pasado jueves, después de cinco días, han provocado afectaciones en distintas vías del territorio catalán, de entrada y salida.

Illa ha asegurado que la defensa del sector agrario es “uno de los ejes prioritarios” del Govern

La decisión se ha tomado en la asamblea después de la reunión celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat entre representantes de Revolta Pagesa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Tras el encuentro, ha subrayado que el conseller Ordeig actúa y se expresa en nombre del Ejecutivo catalán.