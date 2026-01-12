Logo de telecincotelecinco
Catalunya

Los agricultores catalanes levantan los cortes en la AP-7 en Alt Empordà, en Girona contra el acuerdo Mercosur

EuropaPress_7208524_agricultores_ganaderos_cortan_ap_7_tractores_rollos_paja_10_enero_2026
Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja. Europa Press
Tras la protestas de estos días, los agricultores catalanes han decidido levantar los cortes de tráfico en la AP-7 a su paso por el Alt Empordà, en la provincia de Girona, tras varios días de movilizaciones contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

Las protestas, que comenzaron el pasado jueves, después de cinco días, han provocado afectaciones en distintas vías del territorio catalán, de entrada y salida.

Illa ha asegurado que la defensa del sector agrario es “uno de los ejes prioritarios” del Govern

La decisión se ha tomado en la asamblea después de la reunión celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat entre representantes de Revolta Pagesa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Tras el encuentro, ha subrayado que el conseller Ordeig actúa y se expresa en nombre del Ejecutivo catalán.

