Aena coloca un bono de 500 millones a 10 años y prepara el terreno para las inversiones del DORA III

En palabras del presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, la colocación ha sido "un resultado excelente"

Aena ha cerrado la colocación de un bono de 500 millones de euros a 10 años con un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6% --78 puntos básicos más sobre el 'midswap'--, en el marco de su Programa Euro Medium Term Note (EMTN).

Tal y como destaca en un comunicado, la operación se ha cerrado con una sobresuscripción de 4,2 veces, mientras que la demanda inicial alcanzó los 4.000 millones de euros

Esta emisión servirá para diversificar las fuentes de financiación, así como para configurar una plataforma de financiación para el desarrollo de las inversiones previstas en el próximo periodo regulatorio (DORA III).

Para el operador aeroportuario, el interés de los inversores refleja la confianza del mercado en su modelo empresarial, la fortaleza financiera de la compañía y su perfil de negocio. A su vez, también ha subrayado la amplia base de inversores, más de 130 en el libro de órdenes finales, en su mayoría institucionales.

En la nota de prensa, Aena ha asegurado que será la empresa aeroportuaria cuya deuda cotizará con el margen más estrecho del mercado euro de renta fija

En palabras del presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, la colocación ha sido "un resultado excelente", que "en última instancia beneficiará a la economía y a los ciudadanos de todos los países en los que Aena está presente".

"Esta nueva emisión demuestra la confianza de los inversores en la solidez empresarial de Aena, su admirable modelo de red, su solvencia y su estrategia a largo plazo", ha incidido.