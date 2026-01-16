Un hotel de lujo organiza un mercadillo para vender su mobiliario en Barcelona

Álex Aragonés 16 ENE 2026 - 13:55h.

Los visitantes pueden adquirir desde sillas, mesas y camas a cafeteras, máquinas de hielo o alcachofas de ducha: "Pondremos en valor cada detalle"

El boom de los mercadillos para vaciar casas por herencias o mudanzas: "Puedes ganar 20.000 euros"

Compartir







BarcelonaUn hotel de Barcelona se ha convertido en un auténtico mercadillo donde los visitantes podrán curiosear las habitaciones y salones e, incluso, comprar el mobiliario del alojamiento de cuatro estrellas situado en la plaza de Catalunya de la capital catalana.

"45 Times Barcelona, en el corazón de la ciudad, cierra un ciclo y ofrecemos la oportunidad de recorrer sus instalaciones por última vez para adquirir piezas únicas cargadas de historia". Así detallan desde Arquitectura del Orden, la empresa que vacía casas organizando mercadillos, la oportunidad que llega este fin de semana para los interesados en decorar su hogar con objetos que han dado vida a un hotel.

Desde sillas, mesas, butacas y camas, hasta lámparas, cafeteras, máquinas de hielo e, incluso, elementos como tiradores o alcachofas de ducha a los que dar una segunda vida: "Pondremos en valor cada detalle que ha formado parte del hotel para que encuentren un nuevo hogar", añaden los organizadores de un evento que permite ir de compras de una forma bastante peculiar.

PUEDE INTERESARTE Cómo usar el mercado de segunda mano para ahorrar de verdad

Los visitantes podrán descubrir "los tesoros ocultos" que formaron parte de la vida cultural y social de este emblemático hotel. Para ello, los interesados deberán acudir con cita los tres días de mercadillo: "Las puertas se abren… y las historias viajan mejor cuando alguien las comparte".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Tus trastos son un tesoro"

Este proyecto nació en febrero de 2018, cuando la artífice de Arquitectura del Orden decidió realizar un mercadillo con los objetos de la mujer del padre de una amiga, que había fallecido un año antes. En un inicio iba a ser de la ropa. "Era el reflejo de los incontables viajes alrededor del mundo que había hecho junto al padre de mi amiga", según explican en su página web.

Pero una vez en la casa descubrió que había todo tipo de objetos a los que podrían darle una segunda vida: "'¿Qué vais a hacer con todo esto?' No sabían. Les propuse venderlo todo en el mercadillo, igual que se hace en los Estate Sales norteamericanos, donde se vacían de forma íntegra las casas, dando salida a todo tipo de objetos y convirtiendo las ventas en auténticas búsquedas de curiosidades. ¡Tus trastos son un tesoro!".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este primer mercadillo fue un éxito e, "inesperadamente", la idea se convirtió en un proyecto que prosiguió con más mercadillos al empezar a recibir llamadas de gente que pedía ayuda para desprenderse de cosas que ya no necesitaban: " Algunos se habían mudado a casas más pequeñas y otros tenían objetos heredados y no sabían qué hacer con ellos. Durante meses, en el garaje de mis padres, cual gurú informático, organicé 'garage sales' dando segundas oportunidades a decenas de cosas".

Así surgió Arquitectura del Orden que, esta vez, da un paso y llega a Barcelona para dar salida a objetos de un hotel de lujo, donde sus objetos ahora pasarán a formar parte a otros hogares.