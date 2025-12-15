Solo valdrá para Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales

La Comunidad de Madrid Comunidad afea el 'billete único' de Sánchez: "un 50% más caro", un anuncio "improvisado" que invade competencias

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, al mismo tiempo que entrará en funcionamiento, a partir de la segunda quincena de enero, un nuevo billete único para toda España por 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años).

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Un billete ya anunciado antes y que no es como el alemán

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Esta medida replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, incluye también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

PUEDE INTERESARTE Así será el abono transporte único en España: valdrá 60 euros al mes y 30 solo para menores de 26 años

No valdrá para el metro, autobuses que no sean de largo recorrido o AVE

Inicialmente, en España solo se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia. Por lo tanto, una persona que use cualquier medio de transporte adscrito a una comunidad autónoma o ayuntamiento, como todos los servicios de metro del país, no se verá beneficiado por este abono de transporte

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sánchez ha cifrado en 2 millones de personas los potenciales beneficiarios de este billete único, que podrán ahorrar casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

En cualquier caso, el presidente también ha anunciado que se prorrogarán los descuentos vigentes, aunque no ha detallado en qué medida. Actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos). Esta rebaja permite, por ejemplo, que en Madrid se pueda coger un billete mensual de 66,3 euros para todo el transporte de la región, incluyendo metros, tranvías, autobuses y trenes de cercanías.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes). Además, existe un abono único de cercanías por 20 euros para todas las zonas de España.

Cuánto tiempo estarán vigentes los descuentos

El presidente no ha detallado durante cuánto tiempo estarán vigentes los descuentos, aunque normalmente se han ampliado durante 6 meses y posteriormente se vuelven a prorrogar por otros 6 meses.

La medida se incluirá en un decreto que, previsiblemente, se aprobará en el consejo de ministros del próximo martes, 23 de diciembre, lo que permitirá que esté en vigor durante los 30 días siguientes. Posteriormente, será en el Congreso donde los distintos partidos políticos tendrán que validarlo, por lo que dependerá de las negociaciones parlamentarias y de si se incluyen otras medidas en ese decreto.

La Comunidad de Madrid ya ha criticado la iniciativa: "Es más caro"

La Comunidad de Madrid ha cargado este lunes contra el nuevo billete único para toda España por 60 euros al mes que ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que se trata de un anuncio "improvisado" y que invade competencias y que, además, es "un 50% más caro" para los jóvenes madrileños.

Desde el Gobierno regional han recordado que los jóvenes de la Comunidad de Madrid pueden viajar por toda la región, e incluso llegar a Castilla-La Mancha, por 20 euros al mes gracias a la Tarifa Plana acordada por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), es decir, 10 euros menos de lo anunciado por Sánchez.

En esta línea, han advertido que la propuesta del Gobierno central podría suponer una subida de precios en Madrid. "Sánchez vende como medida estrella un abono que es un 50% más caro de lo que ya disfrutan nuestros jóvenes. En Madrid no necesitamos que el Estado venga a subir el precio del transporte, sino a invertir en las Cercanías, que son de su competencia y fallan a diario", han apuntado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.

¿Cómo se van a integrar los distintos sistemas autonómicos y locales?

Así, desde el Gobierno autonómico han censurado que se hable de un billete único para toda España pero "sin explicar cómo se van a integrar los distintos sistemas autonómicos y locales" o qué requisitos tecnológicos se exigirán (validadoras, compatibilidades) ni quién asumirá los costes de adaptación".

Así, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han denunciado que este anuncio se ha producido sin que haya tendido lugar "el paso más básico" como es "sentarse" con el Consorcio o con la Comunidad de Madrid "para analizar la viabilidad de la misma".

"Se vende la piel del oso antes de cazarlo y se traslada el problema a las comunidades autónomas. El Gobierno central vuelve a actuar de espaldas a quienes gestionamos el transporte real de los ciudadanos", han subrayado desde la Comunidad.

En este marco, las mismas fuentes han remarcado que Sánchez ha vuelto a demostrar así "su constante improvisación en asuntos esenciales como es el transporte público", frente a unos ciudadanos que "demandan claridad". Así, han subrayado que se trata de "un anuncio improvisado que, lejos de mejorar el transporte, invade competencias autonómicas y genera incertidumbre por la absoluta falta de planificación técnica y financiera".