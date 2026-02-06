AIReF da la voz de alarma por las bajas laborales: se disparan entre los menores de 35 años

En España, de los 25 a los 35 años de edad, las bajas aumentan un 67%

Los problemas de salud mental se manifiestan especialmente entre los más jóvenes

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, ha dado la voz de alarma por las cantidades de bajas laborales en España, sobre todo entre los menores de 35 años, siendo estos los que más las piden.

Aunque parezca lo contrario, más años no es sinónimo de más bajas laborales, ya que los datos dicen todo lo contrario. De 25 a 35 años de edad, las bajas aumentan un 67% por motivos médicos.

Una sociedad concienciada

A día de hoy, las personas jóvenes están más concienciadas acerca de sus derechos como trabajadores, algo que ha podido influenciar en el hecho de solicitar más bajas laborales. En el tramo de 55 a 65 años, se ve una disminución de 20 puntos menos, unos pocos años de diferencia en los que ya se puede notar una mentalidad distinta con respecto a esta cuestión.

El psicólogo Enric Valls afirma que "las nuevas generaciones tienen mucha mayor concienciación a la hora de los propios derechos como trabajador". La diferencia por edades se repite en todos los tipos de enfermedad, pero los problemas de salud mental se manifiestan especialmente entre los más jóvenes, que han llegado incluso a duplicarse.

Las pymes se ven más afectadas

El médico de familia, Jesús Sueiro declara que, en los trabajos, "aprietan mucho las tuercas a los trabajadores y hay gente que esto no lo soporta".

Donde estas diferencias con respecto a la edad se desdibujan casi por completo, es entre trabajadores asalariados y autónomos. Algunas personas jóvenes declaran que llevan "cotizando desde los 19 años, soy autónomo y no he cogido nunca una baja".

En el 'Obrador de Manuel', una pyme con siete empleados, la palabra "baja" lo complica todo, ya que en empresas de tan pocos trabajadores, la falta de personal dificulta en gran medida la situación y obliga a los demás a tener que "arrimar" el hombro.

La patronal pide reducir los complementos salariales por baja y agilizar los procedimientos de alta que aseguran se demoran de forma innecesaria por el escaso control.