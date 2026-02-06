Sergio Delgado 06 FEB 2026 - 18:00h.

En el caso de los turismos de hasta nueve plazas, el precio en factura no puede superar los 35.000 euros

La lista de los coches que más han subido de precio y que debes saber a la hora de comprar uno

El Gobierno ha aprobado nuevas ayudas públicas para la renovación del parque automovilístico en España en 2026 con Plan Auto+. Este nuevo programa no solo busca acelerar la adopción del vehículo eléctrico, sino que introduce criterios más estrictos y estratégicos que obligan a los compradores a informarse bien antes de tomar una decisión. Y es que, ya no basta con que un coche sea eléctrico: ahora entran en juego el origen de fabricación, el precio y el impacto industrial en Europa.

Con un presupuesto de 400 millones de euros, el Plan Auto+ pretende equilibrar sostenibilidad, acceso ciudadano y refuerzo de la industria europea.

Qué requisitos debe cumplir un vehículo para entrar en el Plan Auto+

El Plan Auto+ limita las ayudas a vehículos que cuenten con la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico, lo que deja fuera a híbridos convencionales y modelos con bajas emisiones que no sean totalmente eléctricos o equiparables.

Además, el Gobierno ha fijado un umbral económico con el objetivo de evitar que las subvenciones se destinen a modelos de gama alta.

En el caso de los turismos de hasta nueve plazas, el precio en la factura no puede superar los 35.000 euros antes de impuestos y una vez aplicados los descuentos comerciales.

Para las motocicletas, el límite se sitúa en 10.000 euros, mientras que furgonetas y cuadriciclos quedan, por ahora, sin un techo de precio específico en las bases del programa.

En cuanto al dinero concreto que pueden recibir como ayuda los clientes, la cuantía máxima depende del tipo de vehículo: en turismos será de hasta 4.500 euros, en vehículos comerciales ligeros hasta 5.000 euros, motocicletas hasta 1.000 y cuadricilos hasta 1.500 euros.

Tecnologías admitidas en el Plan Auto+

Vehículos eléctricos puros

Eléctricos de autonomía extendida

Híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica

Vehículos de pila de combustible de hidrógeno

Modelos eléctricos fabricados en España y Europa que entran en el programa

Uno de los elementos más destacados del Plan Auto+ es el llamado criterio europeo, que vincula una parte relevante de la ayuda al lugar de fabricación del vehículo.

El objetivo es fortalecer la soberanía industrial y favorecer la compra de modelos producidos en plantas europeas.

Modelos fabricados en España

Cupra Born en Martorell

en Martorell Renault Megane E-Tech Electric en Valladolid

en Valladolid Citroën ë C4 y ë C4 X en Vigo

en Vigo Peugeot e 2008 en Vigo

en Vigo Peugeot e 208 en Zaragoza

en Zaragoza Opel Corsa-e en Zaragoza

en Zaragoza Mercedes eVito y EQV en Vitoria

Modelos fabricados en otros países europeos

Francia : Renault 5, Renault Scenic E-Tech, Peugeot e 308, Peugeot e 3008, Citroën ë Berlingo, DS 3 E-Tense

: Renault 5, Renault Scenic E-Tech, Peugeot e 308, Peugeot e 3008, Citroën ë Berlingo, DS 3 E-Tense Alemania : Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, BMW i4, iX1, iX3, Mercedes EQA, EQB, EQE y EQS, Audi Q4 y Q8 e-tron, Porsche Taycan

: Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, BMW i4, iX1, iX3, Mercedes EQA, EQB, EQE y EQS, Audi Q4 y Q8 e-tron, Porsche Taycan Italia y Europa del Este : Fiat 600e, Jeep Avenger Electric, Skoda Enyaq iV, Skoda Elroq, Hyundai Kona Electric, Dacia Spring, Ford Puma Gen-E

: Fiat 600e, Jeep Avenger Electric, Skoda Enyaq iV, Skoda Elroq, Hyundai Kona Electric, Dacia Spring, Ford Puma Gen-E Países nórdicos y otros mercados: Volvo EX30, Volvo EX90, Volvo XC40 Recharge, Volvo C40 Recharge, Nissan Leaf, Mini Cooper Electric

Este criterio implica que el 25% de la cuantía total de la subvención se reserva exclusivamente a vehículos fabricados íntegramente dentro de la Unión Europea, reforzando la cadena de valor local.

Precios orientativos de algunos modelos incluidos

Dentro de los límites marcados por el Plan Auto+, el mercado ofrece una gama cada vez más amplia de opciones eléctricas con precios ajustados.

Modelos como el Dacia Spring, el Renault 5 o el Opel Corsa-e se sitúan claramente por debajo del umbral establecido (valorados entre los 17 y los 34.000 euros), mientras que otros como el Cupra Born o el Volkswagen ID.3, que rondan los 36.000 euros, encajan en versiones de acceso.

Este abanico permite que la ayuda llegue tanto a compradores particulares como a flotas corporativas con necesidades diversas.

Modalidades de adquisición y beneficiarios del Plan Auto+

El Plan Auto+ no se limita a la compra directa. También contempla fórmulas como el leasing y el renting, una vía especialmente relevante para autónomos y empresas que buscan electrificar sus flotas sin realizar grandes desembolsos iniciales.

Las ayudas tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, lo que amplía el alcance del programa desde sus primeras semanas de vigencia.

Un particular puede beneficiarse de la ayuda para la adquisición de un único vehículo, mientras que las personas jurídicas pueden acceder al programa para un máximo de diez unidades.