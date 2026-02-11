Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz: promete "apostar por el tren", para seguir siendo "un referente mundial en la movilidad sostenida"
Pedro Sánchez también dará cuenta ante el pleno del Congreso de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está compareciendo este miércoles por primera vez este año ante el pleno del Congreso, para dar cuenta de la seguridad ferroviaria y en concreto, sobre el accidente de Adamuz (Córdoba). El líder del Ejecutivo, ha defendido el sistema ferroviario español que "a pesar de los problemas" es "uno de los mejores del mundo". Los accidentes en los últimos años se han reducido un 11% con mayor tráfico ferroviario, ha defendido Sánchez, al tiempo que ha anunciado 1.800 millones de euros más de presupuesto en mantenimiento del sistema ferroviario.
Sánchez ha criticado que se haya utilizado la "mentira y los bulos" como arma contra el Gobierno tratando de instrumentalizar el accidente. Ha dado datos sobre la inversión que se ha hecho en los últimos años y el reforzamiento de Adif y Renfe.
Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona) y las elecciones aragonesas y extremeñas han mantenido la crispación al alza entre los grupos políticos que pasan de un rifirrafe al otro desde que comenzó la legislatura.
El PP había pedido la comparecencia urgente de Sánchez después de que ocurriera el primer de esos accidentes que dejó 46 muertos y 126 heridos, pero esas explicaciones fueron aplazadas hasta este miércoles, después de que el Sánchez solicitara también esa presencia. Su petición, también incluye dar cuenta de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado.
El líder del PP reclama a los socios del Gobierno que reaccionen
Feijóo ha pedido a Junts, a ERC, Sumar y PNV que reaccionen ante lo que está haciendo el Gobierno. Propone una agencia de seguridad nacional integral ferroviario y aérea
Feijóo al Gobierno: "Son ustedes unos narcisistas"
Feijóo, en un discurso duro, ha acusado al Gobierno de "de fallar en todo" y los acusa "de falta de humildad ", de no asumir "sus responsabilidades". Le ha acusado de tener mil limitaciones de velocidad en el sistema y decir que este "uno de los mejores sistemas del mundo". Acabará la legislatura y no reconocerán sus errores, lo interpeló el popular al que critica por no "invertir bien el dinero".
Feijoo enumera 10 incumplimientos en la seguridad ferroviaria y pide la dimisión de Óscar Puente
El líder popular hace un recuento en incumplimientos de lo que manda la ley y que hubiera dado mayor seguridad al sistema ferroviario. Ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, ese "que lo hace todo tan bien" o "el ministro tuitero", ha dicho Feijóo.
El líder del PP aprovecha la debacle electoral: "No se da cuenta de que nadie le cree"
Feijóo critica a Sánchez por burlarse de las víctimas. Lo acusa de fugarse y de "eludir su responsabilidad política" sobre el accidente de Adamuz y Rodalies. "No se da cuenta de que nadie le cree", ha reclamado el popular aludiendo a los resultados electorales en Aragón.
Feijóo acusa a Sánchez de "faltar el respeto" a las familias de las víctimas de Adamuz
El líder del PP ha criticado a Sánchez por hablar del "mejor ferrocarril del mundo" y de mentir con 46 muertos en el accidente de Adamuz.
Sánchez anuncia más inversión en la red ferroviaria española y reforzamiento de Adif y Renfe
El presidente del Gobierno ha prometido "apostar por el tren", para continuar siendo "un referente mundial en la movilidad sostenida". Para ello ha anunciado una inversión millonaria en la seguridad y mantenimiento de las vías, así como el reforzamiento de personal en Adif y Renfe.
Sánchez critica los bulos de que el accidente se debe a falta de inversión en los ferrocarriles
- "El gobierno ha multiplicado por tres la inversión ferroviaria": de 1.700 millones a 5.000 millones de 2024 a 2025
- La inversión en la adquisición de nuevos trenes de 150 millones de euros a más de 1.500 millones durante este Gobierno
- Gasto mantenimiento aumenta 54% pasando de 46.000 euros con Rajoy a más de 70.000 euros con el Gobierno actual
Sánchez: "El sistema detecta, actúa y corrige"
El presidente del Gobierno ha explicado que lo más importante es investigar qué ha ocurrido "para hacer mejor el sistema ferroviario español".
El presidente defiende la seguridad de la vía ferroviaria por la que circulaba el tren accidentado de Adamuz
Sánchez defiende la seguridad de la vía ferroviaria por la que circulaba el tren accidentado de Adamuz, pero admite que se tienen que verificar los estándares de seguridad europeos para "reforzarlos". "El sistema ferroviario español no es perfecto, hay trabajo por hacer y mucho que mejorar", pero ha subrayado que, a pesar de "esos problemas" es "uno de los mejores del mundo".
Sánchez subraya "la seriedad y transparencia" en las investigaciones sobre el accidente de Adamuz
"Una vez que sepamos exactamente qué ha ocurrido pondremos las medidas para resolverlo", ha prometido el presidente del Gobierno sobre las investigaciones que se están realizando para aclarar las razones del accidente de Adamuz.
Sánchez envía un mensaje de ánimos a familiares de las víctimas de los accidentes ferroviarios en sus primeras palabras ante el Congreso
El presidente del Gobierno expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en un pleno en el que se prevé que anuncie inversiones multimillonarias para mejorar las vías. En los dos accidentes murieron en total 46 personas, en Adamuz, y el maquinista del tren en Gelida: "Nada de lo que digamos va a aliviar el dolor que están sufriendo, somos conscientes de ello".
Pedro Sánchez comparece en el Congreso en un pleno que se prevé largo y tenso
El presidente del Gobierno dará explicaciones en el pleno de la Cámara baja sobre la seguridad ferroviaria en una intervención sin límite de tiempo, por lo que se prevé que sea largo.
