El líder del PP reclama a los socios del Gobierno que reaccionen

Zoe Armenteros 11 FEB 2026 - 08:24h.

Pedro Sánchez también dará cuenta ante el pleno del Congreso de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado

La Fiscalía dice que la Audiencia Nacional no es competente para investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está compareciendo este miércoles por primera vez este año ante el pleno del Congreso, para dar cuenta de la seguridad ferroviaria y en concreto, sobre el accidente de Adamuz (Córdoba). El líder del Ejecutivo, ha defendido el sistema ferroviario español que "a pesar de los problemas" es "uno de los mejores del mundo". Los accidentes en los últimos años se han reducido un 11% con mayor tráfico ferroviario, ha defendido Sánchez, al tiempo que ha anunciado 1.800 millones de euros más de presupuesto en mantenimiento del sistema ferroviario.

Sánchez ha criticado que se haya utilizado la "mentira y los bulos" como arma contra el Gobierno tratando de instrumentalizar el accidente. Ha dado datos sobre la inversión que se ha hecho en los últimos años y el reforzamiento de Adif y Renfe.

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona) y las elecciones aragonesas y extremeñas han mantenido la crispación al alza entre los grupos políticos que pasan de un rifirrafe al otro desde que comenzó la legislatura.

El PP había pedido la comparecencia urgente de Sánchez después de que ocurriera el primer de esos accidentes que dejó 46 muertos y 126 heridos, pero esas explicaciones fueron aplazadas hasta este miércoles, después de que el Sánchez solicitara también esa presencia. Su petición, también incluye dar cuenta de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado.