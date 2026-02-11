Defiende que Podemos busca “estructurar la candidatura más amplia posible” para las próximas elecciones, pero se desmarca de las "cuestiones internas de Sumar"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, no ha aclarado este miércoles si su formación se presentará a las elecciones generales de 2027 dentro de alguna coalición progresista, al tiempo en que ha criticado a Sumar, BNG, ERC y EH Bildu por haber lanzado el mensaje de que "hay que sostener" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a cualquier precio".

Tras anunciarse ayer que Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero en Madrid, y al ser interpelada a este respecto por la postura de su partido ante las diferentes propuestas unitarias, Belarra se ha desmarcado de lo que ha definido como “cuestiones internas de Sumar”, si bien sí ha insistido en que su formación busca “estructurar la candidatura más amplia posible”.

En declaraciones en una entrevista a ‘La 1’ recogida por Europa Press, la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha insistido sobre esto último subrayando: “Nosotras llevamos mucho tiempo trabajando en ese proyecto desde que nos echaron del Gobierno y nos presentamos a las elecciones europeas cuando todo el mundo daba por muerto a Podemos".

Del mismo modo, Belarra ha aprovechado también para criticar a las demás formaciones progresistas por haber apoyado "a cualquier precio" al actual Ejecutivo, –según afirma–, alimentando así el malestar "sobre el que está creciendo a toda velocidad la derecha, y particularmente Vox", formación que en los últimos comicios autonómicos como el de Extremadura y Aragón no ha dejado de disparar sus resultados.

Por otra parte, y en paralelo, la líder de la formación morada ha reclamado respeto al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, tras escuchar cómo éste ha pedido este miércoles que la nueva formación de la progresista no esté liderada desde "un despacho de la universidad de Madrid".

Sobre estas declaraciones, Belarra ha considerado que es una falta de consideración que digan que Podemos se trata de "un producto de la Universidad Complutense de Madrid, como les dice el PP" y ha hecho un llamamiento al "respeto entre organizaciones".