Félix Bolaños ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada en los pasillos del Congreso

Pedro Sánchez acusa a Alberto Núñez Feijóo de mentir para generar "zozobra" y "crispación" con los accidentes de tren: "Caradura"

MadridEl ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada en los pasillos del Congreso cunado ha pasado detrás de Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo y Economía Social se encontraba atendiendo las preguntas de los periodistas cuando Bolaños ha pasado, con dificultad, por un lado, del pasillo y le ha espetado: “¡Estás haciendo un tapón!”. A lo que la ministra se ha girado y únicamente le ha contestado con una sonrisa.

Bolaños censura el "matonismo político" de Feijóo y Abascal por "amenazar" al Gobierno

Félix Bolaños ha exigido a través de las redes que acabe ya el "matonismo político" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal por, a su juicio, "amenazar" al Gobierno con sentarle ante la Justicia.

Así lo ha manifestado en una publicación de la red social 'X' en la que ha respondido a las intervenciones de ambos líderes políticos en el pleno del Congreso donde Abascal ha avisado de que su formación ya ha denunciado al Ejecutivo por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

Sobre estas declaraciones, Bolaños ha criticado a los opositores de "ultraderecha" por amenazar al Gobierno con que acabarán imputados, en esta ocasión, por el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero. "Como suele hacer la ultraderecha, Feijóo y Abascal vuelven a amenazarnos, a todo el Gobierno, con sentarnos en el banquillo. Esta vez por el accidente de Adamuz", ha afirmado

En su réplica, el ministro socialista también ha agregado que desde el PP y Vox ya "han amenazado a ministros, opinadores y hasta a todos los votantes progresistas". "Basta ya de matonismo político", ha reclamado el titular de Justicia.