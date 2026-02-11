Tras conocerse la noticia de la muerte de Xisco Quesada, su mujer, Noelia Garcés, ha publicado en redes unas emotivas palabras

Las cinco cartas que dejó Xisco Quesada antes de su muerte: "Le pido a mi mujer que enseñe a nuestros hijos a ser valientes"

Este 11 de febrero de 2026, los familiares de Xisco Quesada, el influencer que visibilizó en las redes su lucha contra el cáncer páncreas metastásico, han comunicado su triste deceso. A pesar de haber peleado hasta el último aliento - el mallorquín pidió hace poco ayuda a sus fans para poder costearse un carísimo tratamiento privado contra la enfermedad - ha parecido frente a un cáncer que se le había diseminado al hígado, motivo por el color su piel cobró un fuerte tono amarillo.

Tras publicarse el texto donde se confirmaba su muerte, su mujer, Nuria Garcés, a quien Xisco le pidió la mano después de conocer su complicado diagnóstico, también se ha pronunciado en primera persona sobre su pérdida. "Papi… no tengo palabras para expresar todo lo vivido, todas las experiencias, aventuras y todo lo que me has enseñado durante el camino juntos", comienza la carta.

"Tus hijos sabrán que tienen el mejor papá del mundo"

"Tus hijos te quieren, te adoran. Saben y sabrán que tienen al mejor papá del mundo, que los recuerdos que tienen son para toda la vida y son los más bonitos que podrían haber vivido. Estás para siempre con nosotros, no lo olvides. Te amamos ahora y siempre, tu familia", sentencia. Un texto que ha acompañado junto a varias fotografías del futbolista y de la bonita familia que formaron juntos.

Su historia de amor comenzó hace años, y fruto de su relación tuvieron a sus dos hijos, los pequeños Xavi y Mateo. Pero todo cambió el 5 de junio de 2025, cuando los médicos le diagnosticaron a Quesada un cáncer de páncreas en estadio IV con metástasis en el hígado. El deportista no se lo pensó dos veces y, ante el temor de que el tiempo se acabara antes de lo previsto, le pidió matrimonio a su razón de amor.

"Después de escuchar "cáncer de páncreas con metástasis", entendí que todo podía cambiar de un momento a otro. Así que reuní a los míos, y al final del discurso… me arrodillé. Frente al amor de mi vida. Este fue el momento en que decidí vivir con propósito. Creo que no hay video más real que este. Ni filtros ni adornos. Simplemente sentimiento. Gracias a la vida por este instante", escribió entonces.

Una historia de amor que comenzó en la adolescencia

Poco después de la pedida de mano en Palma de Mallorca, la pareja se dio el 'sí, quiero'. "Ella es mi mujer, mi compañera de vida desde prácticamente la adolescencia, la persona que ha estado siempre a mi lado en las buenas y en las malas y hoy en día, demuestra su fortaleza más que nunca. Mientras yo lucho mi batalla, ella sostiene una familia entera con una fuerza que me deja sin palabras. Diga lo que diga, me quedaré corto. Gracias por estar siempre a mi lado, porque el amor no es solo decirlo, es demostrarlo", apuntó Xisco en su Instagram junto a varias fotografías del enlace nupcial. Más tarde, firmó su testamento.

La carta de Xisco a Xavi y Mateo: "Os amaré siempre"

Para que quedara constancia de todos estos sentimientos, el influencer dejó escritas varias cartas para que, al morir, no se le quedara "nada en tintero". A su mujer le pide que, a pesar de ser tan fuerte, "no sostenga sola todo el peso de su dolor y se deje ayudar". También le ruega que enseñe a sus hijos a ser "buenos y valientes", unos niños pequeños que, en el momento de escribir tales redacciones, apenas tenían tres y un año de vida.

De Xavi, el mayor, Xisco siempre dijo que era su vivo retrato, pues ambos se parecen mucho físicamente. De Mateo, nunca olvidará el momento de su nacimiento pues, por falta de personal en el hospital, él mismo tuvo que participar en el alumbramiento. El influencer quiso dejar claro que se siente "muy orgulloso de los dos" y de la relación fraternal que han forjado. También quiere que, si algún día alguien les tiene que contar quién y cómo era su papá, ellos se sientan "igualmente orgullosos" del legado que les deja.