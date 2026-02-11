La indignación de los tractoristas en Madrid contra Mercosur: "No hay futuro"

Pelayo Ortiz 11 FEB 2026 - 15:29h.

Más de 300 tractores han entrado a Madrid desde diferentes puntos de España para protestar contra Mercosur y los recortes de la PAC

La tractorada en Madrid y las principales demandas del sector agrario: “No es un asunto solo de agricultores y ganaderos, es de la sociedad entera”

Compartir







El campo protesta en Madrid con cientos de tractores en las calles para protestar contra el reciente acuerdo con Mercosur. También muestran su malestar con el recorte del 20% que se avecina en el presupuesto de la PAC. Siguen concentrados frente al Ministerio de Agricultura, una protesta muy numerosa que está colapsando el centro de la capital.

Más de 300 tractores han entrado a Madrid desde diferentes puntos de España. Quieren hacer mucho ruido para que se oiga su indignación. "Que se líe gorda y que todos estos políticos que están en la oficina que nos hagan un poco de caso", responde un tractorista. Protestan contra Mercosur. "Que juguemos con la misma regla. Los demás países hacen lo que les da la gana, los de Mercosur, y a nosotros nos exigen unas normas exageradas", añade.

José Antonio, tiene 60 años, viene de Vargas, Toledo, y viene a preguntar por el futuro de su campo de cereales. "Que tengo 60 años, me quedan 5 para jubilarme y no llego. Esto se acaba antes", dice. Tras dejar aparcados los factores, unas 8.000 personas, según los sindicatos convocantes, se dirigen desde Colón hasta el Ministerio de Agricultura.

"¿Tú te crees que yo a mis hijos les voy a decir que son agricultores? Si yo hiciera eso sería maltrato porque los estaría abocando a la ruina", cuenta desesperado otro manifestante. "Nada, no hay futuro, no hay futuro. Con esto el campo se termina hundiendo", concluye otra.