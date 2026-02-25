La operativa no volverá a normalizarse que concluyan los trabajos de reparación de un desprendimiento que motivó el corte el pasado 4 febrero a la altura de Álora, en Málaga

Adif suspende la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada

La conexión directa de alta velocidad entre Madrid y Málaga seguirá fuera de servicio, como mínimo, hasta el 23 de marzo, según ha comunicado Adif a las operadoras ferroviarias Renfe, Ouigo e Iryo. Este nuevo retraso de debe al desprendimiento de un talud a la altura de la localidad malagueña de Álora. La decisión afecta de lleno a miles de viajeros y amenaza con interferir en los desplazamientos previstos para la Semana Santa.

Las compañías están informado a sus clientes de que todos los servicios con origen o destino Málaga quedan cancelados hasta el 23 de marzo, como mínimo. Los viajeros están recibiendo comunicaciones para cambiar sus billetes o solicitar el reembolso, en mensajes donde se especifica que la cancelación se debe a “causas de fuerza mayor”. Las empresas informan también de que no tienen alternativa posible mientras la infraestructura permanezca interrumpida.

Pendiente de obras de reparación en Álora

La previsión inicial apuntaba a que el servicio podría restablecerse a principios de marzo, pero Adif ha comunicado que no será así. De cumplirse la nueva fecha, la línea Málaga–Madrid habrá permanecido sin servicio directo durante más de dos meses, con un impacto significativo en un corredor de alta ocupación.

El desprendimiento en Álora, 3. Álora ocurrió el 4 de febrero, en plena borrasca, lo que ha obligado a mantener la vía totalmente cortada. Los trabajos para estabilizar la ladera avanzan, pero el terreno —formado por arcillas expansivas— continúa mojado e inestable, lo que dificulta fijar plazos de reparación. Este tramo es el que impide restablecer el servicio directo entre Málaga y Madrid, informa El Español y el diario Sur de Málaga.