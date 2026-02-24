Qué es el 'cupón de carril', el material de las vías de Adamuz que Adif se llevó sin permiso

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Salvador García Ayllón, ingeniero de caminos

La Guardia Civil apunta que "personal de Adif" se llevó restos de las vías de tren de la zona del accidente de Adamuz y “practicó distintas pruebas sin advertirlo ni solicitarlo”

Nuevo giro en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en el que perdieron la vida 46 personas y en el que hubo más de 120 heridos de diferente gravedad. La Guardia Civil apunta en un oficio ante el juzgado que investiga el trágico accidente de tren que "personal de Adif" se llevó restos de las vías de la zona donde tuvo lugar el aciago siniestro y llevó a cabo "distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo" tras trasladarlos hasta una base de mantenimiento.

Estos 'cupones' presuntamente retirados sin autorización por el personal de Adif, podrían ser una prueba clave para esclarecer el accidente.

'El Programa de Ana Rosa' ha consultado con Salvador García Ayllón, ingeniero de caminos, la verdadera importancia de estas piezas: "Son bastante importantes. Son un poco el elemento fundamental y posiblemente la prueba definitoria de que encontremos o no el origen de lo que ha pasado".

"Con los indicios que hay a días de hoy, que apuntan bastante a la infraestructura, Adif y el Ministerio pueden estar encausados civil, penal o económicamente", ha continuado analizando en directo.

"Los cupones pueden ser el elemento de esclarecer la causa y lo que nos va a explicar lo que pasó y dónde estuvo el origen del problema", ha aclarado este experto.

La Benemérita apunta que esa acción tuvo lugar entre la noche y la madrugada del 22 de enero, cuatro días después del accidente, y pese a que no fue hasta el 28 de enero cuando Adif recibió "autorización para acceder a la zona del accidente" y comenzar las tareas para restablecer el tráfico ferroviario. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por su parte, ha contestado al juzgado que esos restos de vías siempre estuvieron a disposición policial y judicial.

Según fuentes del caso citadas por Europa Press, dicho oficio de la Guardia Civil fue expuesto a la instructora de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, y surge de la toma de declaraciones al responsable de la base de mantenimiento de AVE de Adif en Hornachuelos el pasado 6 de febrero. Entonces, éste señaló a las autoridades que el 22 de enero recibió "orden verbal" del Jefe de Área de Adif para efectuar "la retirada de cupones de raíl, fragmentos de vía, entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento de AVE".