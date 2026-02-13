Renfe ha ampliado hasta el 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte

La investigación sobre el accidente de tren de Adamuz se ralentiza: la CIAF todavía no ha accedido a las cajas negras

La reanudación de la línea de alta velocidad con Andalucía vuelve a retrasarse tras la interrupción del servicio entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), debido a la interrupción en la línea. Renfe ha ampliado hasta el 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte que estableció el pasado 20 de enero y hasta el próximo 17 de enero no deja comprar billete.

Renfe ha informado en su cuenta 'X' que los viajeros con billetes adquiridos con anterioridad al 18 de enero "deben de efectuar el cambio de billete, por el nuevo del Plan Alternativo, a través de los canales de venta habituales".

En concreto, ha detallado que el AVE Sevilla-Madrid, en ambos sentidos, circula con transbordo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba y que "están habilitados cambios y anulaciones sin coste".

La previsión inicial era que la línea pudiera volver a estar operativa en unos 10 días naturales, pero "las condiciones climáticas han complicado la evolución de los trabajo.

"Cuanto antes"

El Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central que "cuanto antes" ponga una fecha para el restablecimiento de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid porque esta comunidad "no puede permanecer más tiempo aislada".

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, ha lamentado que la línea ferroviaria de alta velocidad aún no esté restablecida y que el ministro de Transportes, Óscar Puente, aún no haya dado una fecha para ello.

"Es el momento de reclamar al señor Puente que nos dé cuanto antes una fecha para el restablecimiento de Andalucía", ha señalado España, quien ha añadido que la comunidad andaluza "no puede estar más tiempo" en esta situación de aislamiento respecto a la capital.

Esta situación está generando pérdidas en sectores tan importantes como el turístico, por lo que ha reclamado al ministro que ofrezca una fecha cuanto antes y adopte decisiones "de la misma forma y con la misma rapidez que lo ha hecho" con otras comunidades como la de Cataluña.

Ha pedido la reanudación de la línea ferroviaria pero también "transparencia para saber la verdad" sobre las causas del accidente de los trenes de Adamuz, al igual que la prontitud a la hora de poner en marcha las medidas para que un hecho de estas características "no vuelvan a ocurrir