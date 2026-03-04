El sector alimentario asiste preocupada a la amenaza de Donald Trump a España y el Gobierno pide calma

Trump carga contra España por no ceder sus bases y amenaza con romper todos los tratos comerciales: "Es un aliado terrible"

El sector agroalimentario español asiste preocupado a la amenaza de Estados Unidos de cortar el comercio con España, lo que afectaría en especial a las exportaciones de vino y aceite de oliva, mientras el Gobierno ha llamado a la calma y ha asegurado que defenderá los intereses de agricultores y consumidores.

Las reacciones se han sucedido este miércoles en España, horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazase con imponer un embargo comercial al país por su postura en relación a la ofensiva contra Irán.

A nivel exportador agroalimentario, el aceite de oliva y el vino serían los sectores más afectados, aunque también es relevante para otros como el cárnico y la aceituna de mesa.

Declaraciones gubernamentales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado en una declaración institucional que el Ejecutivo está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, trabajadores, empresas y autónomos a mitigar los impactos económicos del conflicto en Irán.

Desde Sevilla, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido tranquilidad porque España "hará todo lo que esté en su mano para defender sus intereses y los de todos los productores españoles".

El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha llamado también a la calma porque la unidad de la Unión Europea (UE), que funciona como bloque comercial, protege a España ante esas amenazas.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha afirmado que trabajan para controlar el precio de la cesta de la compra y los carburantes ante los efectos del conflicto.

A nivel europeo, la Comisión Europea ha expresado su disposición a actuar para salvaguardar los intereses de la UE tras las amenazas de Estados Unidos a España.

"A través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Fuera de la UE, ha destacado la postura de China asegurando que el comercio "no debe ser utilizado como arma ni como instrumento".

Reacciones sectoriales

La patronal de la industria alimentaria FIAB ha expresado su confianza en una "rápida solución" del conflicto y en el "diálogo" entre los gobiernos de España y Estados Unidos para la estabilidad comercial.

El gremio del aceite de oliva ha declinado hacer declaraciones por ahora aunque, a nivel empresarial, el grupo Dcoop ha avanzado que paraliza la operación para hacerse con todo el control de su filial en Estados Unidos, la compañía Pompeian, tras la amenaza de embargo a España.

A nivel vitivinícola, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) ha apelado a la «prudencia y a la cordura» ante esta amenaza comercial.

La patronal cárnica español Anice ha mostrado por su parte preocupación aunque, por el "momento", considera que las declaraciones de Trump son "manifestaciones de carácter político cuyo alcance concreto debe clarificarse", mientras que el sector productor e industrial del cerdo ibérico ve "prematuro realizar valoraciones o anticipar impactos".

La asociación de comerciantes de cereales y de oleaginosas Accoe ha mostrado también su preocupación porque, si el gas y el petróleo se encarecen durante mucho tiempo, el «sobrecoste» se trasladará a toda la cadena agroalimentaria y crecerá la volatilidad en los mercados.

A nivel agrario, la organización agraria COAG ha pedido controlar los precios de los insumos agrícolas frente a la especulación que pueda desatarse como consecuencia de esta escalada bélica.

Unión de Uniones también ha puesto el foco en la especulación porque el precio del gasóleo ha subido un "4 %" desde el sábado pasado, cuando escaló el conflicto, y es algo que «no responde a factores de mercado, sino a especulación".

Reunión del Gobierno con el sector

Más allá de las reacciones, a nivel sectorial este miércoles se celebra una reunión telemática entre los ministerios de Economía y de Agricultura con los sectores agroalimentarios exportadores para analizar el impacto comercial y económico que pueden tener la guerra en Irán y la escalada bélica en Oriente Medio.

Es un encuentro que se enmarca dentro de las reuniones periódicas, pero el de este miércoles se centrará en la situación generada tras los ataques a Irán.