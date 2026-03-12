Blanca Agost 12 MAR 2026 - 15:35h.

Cuerpo anuncia medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas al campo y al transporte

El Gobierno parece descartar los descuentos al precio de los carburantes o la rebaja del IVA de los alimentos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera. Así lo ha trasladado tras reunirse este jueves con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas, reunión a la que también han asistido las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos. Cuerpo prioriza medidas proporcionales y flexibles par ir modulando.

Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible por ineficaz. "Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas "en el ámbito fiscal". Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado Cuerpo, pero sin concretar la fecha exacta.

Sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una "atención especial" a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.

Cabe recordar también otras empresas, como las electrointensivas, siderúrgicas, metalúrgicas, aquellas en las que la electricidad representa hasta un 50% de sus costes de producción que son en estos momentos especialmente vulnerables y a las que no se cita.

Lo que sí anuncia el Gobierno es que habrá una vigilancia de la evolución de los precios y cómo se repercute las subidas a las gasolineras con técnicas avanzadas de IA para que no exista comportamineo anómalo. Tranquilidad, prudencia cautela y vigilancia es la estrategia del Gobierno.

Según Feijóo, mientras El Gobierno sigue “pensando” si ayudar o no a paliar los efectos de la guerra, Sánchez recauda. Tellado va más allá y dice que desde el Gobierno "ni está ni se les espera". Esta semana los grupos parlamentarios aportarán sus ideas. Como dicen desde el PNV, "algún borrador nos han pasado", pero "no está todo" para un decreto que tendrá que recibir el visto bueno del Congreso. En este sentido, el presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, ha aconsejado al Gobierno de Pedro Sánchez hilar fin» para sacar adelante un decreto ley para afrontar la crisis derivada por la guerra en Irán, y ha advertido de que, en el borrador "hay cosas que no contemplan" y deben estar. También ha considerado que un Gobierno sin presupuestos "es una dificultad añadida", pero cree que conseguirá apoyos si las medidas que plantea son lógicas.

Los sindicatos en contra de la rebaja fiscal: "No hay que matar moscas a cañonazos"

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han asegurado que no ven aún impacto del conflicto en Oriente Próximo en el empleo y que no prevén que se produzca ni a corto ni a medio plazo. No obstante, han llamado a la tranquilidad porque, en materia de empleo, los mecanismos previstos en caso de que el conflicto escale ya están en la ley y, otros que habrían y podrían activarse, como el Mecanismo RED, cuando toque, se abordarán.

Los sindicatos, alineados en que se analice minuto a minuto la situación no quieren "matar moscas a cañonazos", y tampoco comparten una bajada generalizada de impuestos en nuestro país".

Sobre las medidas, han asegurado que todavía no hay una batería de medidas "concretas" y que será el Gobierno el que las tome en función de cómo escale el conflicto. En este sentido, Sordo ha afirmado que desde las organizaciones sindicales han defendido que cualquier medida que lleve un gasto fiscal tiene que conllevar una contención de los precios para las familias. "Cualquier movilización de recursos públicos, cualquier medida fiscal que se adopte para favorecer la contención de los precios tiene que servir para eso, para favorecer la contención de los precios. No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin control de esos precios porque hemos visto que si no sirven simplemente para mejorar los márgenes empresariales", ha expuesto.

En este sentido, Álvarez ha indicado que las acciones deben ser "selectivas" y tener una relación directa con los sectores, con las familias y con las personas que vean mermada su capacidad económica como consecuencia de la crisis derivada del conflicto en Irán.