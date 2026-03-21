Noelia Camacho 21 MAR 2026 - 17:33h.

José Carlos no puede llenar los depósitos pero tampoco puede adquirir fertilizante por los precios

La rebaja de impuestos a los combustibles por la guerra contra Irán abaratará repostar unos 20 euros de media por depósito

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José Carlos, agricultor de Villaconejos, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Irán son "insuficientes". Él afirma que los 20 céntimos extra de descuento por litro de combustible para profesionales no compensa.

"Un tractor gasta 250 litros como mínimo al día. A dos euros, son 500 todos los días que sale a labrar", lamenta José Carlos. Él no ha vuelto a llenar sus depósitos desde que Israel y Estados Unidos atacaron Irán. "Posiblemente, a estos precios no los llene porque trabajar con pérdida siempre no se puede", reconoce.

"Tendremos menos kilos por hectárea por el precio del cereal", lamenta el agricultor

José Carlos no puede llenar los depósitos pero tampoco puede adquirir fertilizante. "Tendremos menos kilos por hectárea por el precio del cereal y estas subidas estarán en la compra", señala el agricultor. Para frenar este encarecimiento, el Ejecutivo prevé ayudas de entre 22 y 55 euros por hectárea.

"Tengo que echar mano o de fertilizante o de gasóleo. Estoy atado de pies y manos", sostiene. Como él, mucho se encuentran en la misma situación. "Serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de la guerra, más allá de 15 días o un mes", advierte José Luis Miguel, director técnico de COAG.

Las autoescuelas, las grandes olvidadas de estas ayudas

Y los transportistas coinciden. Ellos habían pedido ayudas por vehículo, como en la guerra de Ucrania, pero no han llegado. "Va a haber mucho transportista que tendrá que parar porque no puede seguir trabajando", relata José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.

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Sectores como el de las autoescuelas sienten que son los grandes olvidados en esta crisis. "Parece que para este tipo de ayudas no existimos y nosotros movemos camiones y autobuses para dar clases. Ese tipo de vehículos gastan mucho más", lamenta Javier Lara, dueño de la autoescuela Lara. Su negocio gastará 15.000 euros más en marzo en combustible porque no puede recibir ningún tipo de ayuda.