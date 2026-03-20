Pescadores, agricultores o transportistas ven las medidas del Gobierno como un "alivio" para seguir trabajando

Laura Queijeiro Marina Pérez 20 MAR 2026 - 21:47h.

Las medidas suponen un alivio para muchos sectores en España que pueden volver al trabajo o intentar contener gastos

Estas son las medidas del plan anticrisis para sobrevivir al alza de los precios por la guerra en Irán

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Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentarse al alza de precios provocada por la guerra contra Irán convertida en una guerra energética de primer orden suponen un alivio para muchos sectores en España que pueden volver al trabajo o intentar contener gastos, dependientes por la subida del precio de la energía, que no parece frenar su escalada. S. García, L. Queijeiro y S Muñoz prueban 'in situ' las sensaciones provocadas por estas medidas en diferentes sectores.

Según el Gobierno, estas medidas beneficiarán a 20 millones de hogares y a 3 millones de empresas. Los sectores beneficiados son aquellos que más están notando las consecuencias de la guerra como la pesca, la agricultura, el transporte o aquella empresas con un elevado coste eléctrico.

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En los surtidores es donde primero se notará la rebaja. "Al pagar ya nos ahorraremos la mitad del IVA y gran parte del impuesto de hidrocarburos", comentan los ciudadanos. A esa rebaja los profesionales añaden una ayuda directa de 20 céntimos por litro.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado positivamente el anuncio de las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno de España, entre las que se encuentran rebajas impositivas en el IVA del 21 % al 10 % a los combustibles, aunque advierten de que podrían no entrar en vigor el sábado.

No obstante, la confederación se ha mostrado sorprendida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya adelantado este mediodía que este sábado entrará en vigor un descuento aproximado de 30 céntimos/litro de combustible, ya que no se ha publicado todavía en el BOE el real decreto-ley que debe regularlo. En este sentido, Ceees ha querido informar a la ciudadanía de que, si a partir de las 00.01 horas de esta noche no se ha producido la rebaja anunciada por el Gobierno, es porque el BOE aún no lo ha publicado.

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Un respiro sí supone para los transportistas ante unos precios insostenibles. "A muchos dará un alivio, tenemos una diferencia en el depósito de gasoil unos 400 euros", comentan aunque la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayoritaria en el sector, ha advertido de que las medidas resultan "claramente insuficientes para hacer frente a la grave situación que atraviesa el sector como consecuencia del encarecimiento del combustible".

La patronal ha advertido de que la falta de una respuesta adecuada "puede derivar en un deterioro progresivo de la actividad del sector. De mantenerse esta situación, no puede descartarse un escenario de creciente tensión que desemboque en un cese de actividad, una circunstancia que el sector no desea, pero que podría resultar inevitable si no se actúa con la rapidez y eficacia necesarias".

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Fundamentales van a ser estar ayudas para que los pescadores puedan volver a faenar porque "hay compañeros que decidieron no ir a la mar porque vas a pérdidas", señala el armador José Ramón López.

El campo lo ve como un respiro

El campo recibe como un maná el descuento para la compra de fertilizantes, disparados por la escasez. "Es una de las piezas más importantes de nuestro coste de producción, si se para la subida sale más producto al mercado y podremos volver a precios anteriores", señala Miguel Piñol, agricutlor de Unio de Pagesos.

Fuentes de la organización agraria Asaja han señalado que el plan de medidas "queda abierto y sin concreción" y, por ello, han rechazado hacer cualquier tipo de valoración "hasta conocer por escrito el contenido del mismo".

Desde COAG, su director técnico, José Luis Miguel, cree que las medidas son "necesarias" para afrontar el "shock" de los costes de las explotaciones agrarias en un momento "crítico" para las cosechas. Bajo su punto de vista, el plan anticrisis del Gobierno busca que estos costes "no se disparen o, al menos, se compensen" y que los productores "puedan garantizar su viabilidad económica y la llegada a buen puerto de las cosechas".

En todo caso, estas medidas serán "insuficientes" si la situación se prorroga "más allá de 15-30 días", en cuyo caso habría que abordar de forma "mucho más estructural" la problemática.

El secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, ha señalado que las medidas "van en la buena dirección" para dar oxígeno al sector agrícola y además se han tenido en cuenta "muchas" de las aportaciones que le han hecho llegar al Gobierno. Cano ha incidido en que las ayudas directas al consumo de los fertilizantes y el gasóleo agrícola tienen que ir "bien dirigidas" y ayudar a solventar este "bache", a la vez que ha aplaudido la reducción de la presión fiscal por la bajada de impuestos fundamentalmente a los carburantes.

Asimismo ha celebrado que se haya dotado de mayor fuerza a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que se limite, siga y controle con "mayor vehemencia" los "márgenes comerciales abusivos".

Sin embargo, la organización agraria Unión de Uniones ve "pobre" el paquete de medidas y cree que no está a la altura de la situación. Para esta organización, el Gobierno "no ha evaluado en su correcta medida" la gravedad de la situación ni sus consecuencias. Por ello, ha solicitado una intervención "mucho más intensa" en medidas fiscales, legislativas y financieras para prevenir los daños al sector agrario, a la economía general y a los consumidores.

Para la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), las medidas que ha anunciado el Gobierno "van en la buena dirección". Fuentes de esta organización han reiterado, no obstante, la importancia de que se vayan adoptando nuevas acciones que beneficien a empresas y consumidores en función de la dimensión y duración de la crisis.

Fuentes de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) se han mostrado a favor de las ayudas directas al sector primario, puesto que van dirigidas tanto a la adquisición de combustible como de fertilizantes, lo que "puede aliviar los costes de producción".

Los pequeños negocios verán rebajada la factura de la luz

Pero en los pequeños negocios también se va a notar. "Tengo una lavadora, tengo una secadora". La factura de la luz en una tintorería bajará por el recorte de impuestos a la electricidad ya que "todas las máquinas van por luz".

Consideración especial para la industria electrointensiva, que por su gran consumo de luz, puede llegar a ahorrarse 220 millones de euros con la rebaja de peajes.

Las medidas fiscales incluidas en el paquete anticrisis aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario se desactivarán en junio si la inflación de los productos energéticos sube menos de un 15 % en abril, según han detallado fuentes del Gobierno.