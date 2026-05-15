El próximo 15 de junio, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega conocerá el veredicto del juicio que más ha sacudido al país

Rechazan la petición de Marius Borg de salir de prisión y permanecer en la casa de Mette-Marit

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La cuenta atrás ya ha comenzado para Marius Borg. Exactamente dentro de un mes, el próximo 15 de junio, Noruega conocerá la sentencia del juicio más explosivo que ha golpeado a la familia real escandinava en décadas. El Tribunal del Distrito de Oslo ha fijado esa fecha para anunciar el veredicto contra el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega.

El caso ha sacudido a todo el país. No solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque afecta directamente al núcleo duro de la monarquía. Aunque Marius Borg no ostenta título real ni forma parte oficialmente de la Casa Real noruega, ha sido uno más en la vida pública desde que su madre se casó con el príncipe heredero Haakon de Noruega.

Pese a que durante años fue señalado por la prensa danesa como el "hijastro rebelde" de la realeza, nadie imaginó que terminaría sentado en el banquillo en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia del país.

El juicio, los delitos y la condena a la que se enfrenta

La Fiscalía noruega solicita para él siete años y siete meses de prisión, pero el veredicto definitivo determinará cuántos años pasará tras rejas.

Está acusado de 40 delitos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, varios episodios de agresiones sexuales contra mujeres, amenazas con cuchillo, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y delitos relacionados con drogas. Sin embargo, Marius Borg niega las acusaciones más graves.

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Durante el juicio admitió un total de 24 delitos menores relacionados con agresiones y consumo de drogas, pero negó haber cometido violaciones o abusos sexuales. Su defensa sostiene que las relaciones sexuales fueron consentidas y que existe una "construcción mediática" alrededor de su figura.

Su futuro se presenta incierto y marcado por la pérdida total de su libertad, el aislamiento de la vida pública y el fin de sus vínculos con la Corona noruega. La justicia ha dejado claro que no recibirá tratos de favor.

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El juicio, celebrado entre febrero y marzo en Oslo, ha sido demoledor. Las vistas se prolongaron durante siete semanas y estuvieron marcadas por fuertes restricciones mediáticas. De hecho, el tribunal prohibió que se fotografiara a Marius durante sus traslados desde prisión o dentro de la sala. La expectación era máxima: periodistas internacionales, expertos en realeza y ciudadanos noruegos seguían cada detalle de un caso que ha dejado a la monarquía en una situación delicadísima.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el propio acusado declaró ante el tribunal. Allí evidenció el caos personal en el ha vivido durante los últimos años. "Tengo una necesidad extrema de afirmación", confesó. También admitió una vida marcada por "mucho sexo y mucho alcohol" y reconoció el consumo de drogas.

El relato de las presuntas víctimas fue mucho más devastador. La influencer Nora Haukland, expareja del acusado y una de las pocas denunciantes cuya identidad se ha hecho pública, declaró que durante su relación él ejercía un comportamiento controlador y agresivo. Según explicó en el tribunal, era frecuente que la agarrara del cuello y que tratara de controlar tanto su aspecto físico como su carrera profesional.

Su día a día en la cárcel

Desde el pasado 1 de febrero, un día antes del inicio del juicio, Borg permanece en prisión preventiva. Fue detenido de nuevo por agresión física, amenazas con cuchillo y violación de una orden de alejamiento, hechos que terminaron convenciendo al juez de que existía un alto riesgo de reincidencia.

Su estancia en la prisión de Oslo no está siendo sencilla. Permanece completamente aislado, sin contacto con los demás reclusos y bajo una estrecha vigilancia por parte del personal penitenciario, ya que la defensa considera que existe un riesgo real de violencia si se le ubica en una unidad común.

En este sentido, la prensa danesa subraya que el delito por el que Marius se arriesga a ser condenado es el que suele provocar las reacciones más fuertes entre sus compañeros de prisión. "Es una de las peores cosas que se pueden hacer en un contexto penitenciario", dijo Marius durante el juicio.

Además, indicó a través del periódico 'Nettavisen' que el aislamiento había afectado su salud mental y que le resultaba muy "estresante" tanto su vida entre rejas como tener que explicarse públicamente sobre asuntos que considera privados. "Obviamente, esto me resulta difícil y supone una gran tensión psicológica. Hablar abiertamente de cosas que para la mayoría de la gente serían consideradas muy privadas es terrible", escribió.

Al mismo tiempo, el joven ha estado bajo seguimiento médico durante todo el período transcurrido desde que fue encarcelado. Durante el juicio, él mismo afirmó haber recibido tratamiento en prisión y describió sufrir falta de sueño y una gran tensión mental.

"La vida de Marius se encuentra en estado de emergencia. Sigue recibiendo tratamiento médico y el servicio de salud penitenciario le realiza un seguimiento", ha traslado su abogado, René Ibsen, tal y como recoge el medio 'Se og Hør'. Se sabe, además, que se ha comportado "correctamente" durante su estancia en la prisión de Oslo.

Pero las condiciones ambientales del centro -especialmente la calidad del aire- habrían sido uno de los argumentos utilizados por su defensa para intentar lograr un arresto domiciliario con tobillera electrónica en la residencia real de Skaugum. La petición fue rechazada hace apenas unos días ya que el juez consideró que el riesgo de que volviera a delinquir seguía siendo demasiado alto.

La decisión supuso un nuevo golpe para el entorno familiar del acusado, especialmente para Mette-Marit, cuya salud preocupa desde hace años debido a la fibrosis pulmonar crónica que padece.

Las visitas y la postura de la Casa Real noruega

Durante estas semanas, ha recibido varias visitas del príncipe Haakon y de Mette-Marit, así como de su padre, Morten Borg; de su hermano menor, Sverre Magnus; y de su abuela materna, con quien siempre ha mantenido una relación muy cercana.

Aunque oficialmente la Casa Real ha mantenido una postura de absoluto silencio, el escándalo amenaza con convertirse en una crisis institucional sin precedentes. En Noruega existe una gran sensibilidad hacia la transparencia y la ejemplaridad de la monarquía, y muchos ciudadanos consideran que el caso ha dañado la imagen de la Corona.

De ahí que el problema para la familia real sea doble. Por un lado, la gravedad de las acusaciones. Por otro, la sensación de que Marius llevaba años protagonizando comportamientos problemáticos sin que nadie consiguiera frenar su caída. Su historial de excesos, fiestas, drogas y conflictos personales ya había aparecido en la prensa, pero nunca se había llegado a un escenario tan extremo.

Y es que la historia de Marius siempre se caracterizó por permanecer bajo una posición incómoda. Nació fruto de una relación anterior de Mette-Marit antes de entrar en la familia real. Cuando ella se casó con Haakon en 2001, el pequeño pasó a convivir con los futuros reyes de Noruega y creció bajo el foco mediático, aunque sin obligaciones institucionales. Esa mezcla de cercanía a la Corona y ausencia de un papel oficial terminó convirtiéndolo en una figura difícil de gestionar.

Ahora, toda Noruega espera el 15 de junio. Ese día, exactamente dentro de un mes, el tribunal anunciará si considera probado el relato de la Fiscalía o si acepta parte de los argumentos de la defensa.

Aunque la sentencia podrá recurrirse, el daño ya parece irreversible. El juicio contra Marius Borg no solo ha sentado en el banquillo al hijo de la princesa heredera, sino que también ha colocado a una de las monarquías más admiradas de Europa en una crisis nunca antes vista en el país.