Un currículum cambiante y dos carreras inacabadas: los estudios de Juanma Moreno antes de ser político

Al terminar su formación en el Instituto, inicia la carrera de Psicología y posteriormente la de Magisterio en la Universidad de Málaga, pero no las termina

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Para Benjamin Button, el personaje de Scott Fitzgerald y David Fincher, la vida transcurría en sentido inverso. Algo parecido ocurrió con el currículum académico de Juan Manuel Moreno Bonilla, ya que a medida que su carrera política avanzaba, sus estudios menguaban. El presidente de la Junta de Andalucía desde 2019 lleva más de dos décadas siendo preguntado por una formación académica que fue mutando legislatura a legislatura en las fichas del Congreso de los Diputados, hasta dejar al descubierto un recorrido universitario compuesto de dos carreras inacabadas, una licenciatura que nunca fue tal y varios títulos de universidades privadas como destino final.

Psicología, Magisterio y la política como salida

Con 14 años, toda la familia se traslada al barrio del Puente de las Américas. Allí Moreno Bonilla estudia en el Instituto Universidad Laboral de Málaga. Al terminar su formación en el Instituto, inicia la carrera de Psicología y posteriormente la de Magisterio en la Universidad de Málaga. Es cuando a Juanma Moreno se le despierta su verdadera vocación: la política, afiliándose al Partido Popular en 1989, cuando tenía 19 años de edad. La política no fue el plan B de alguien que había terminado sus estudios, sino la alternativa a carreras que no acabaron de cuajar.

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De este modo, Moreno Bonilla empezó la carrera de Psicología y luego Magisterio en la Universidad de Málaga, pero nunca llegó a terminar ninguna de las dos. Él mismo lo reconoció en septiembre de 2023, en una entrevista con alumnos de primaria del colegio público Cándido Nogales de Jaén.

Ante la pregunta de un niño sobre por qué no terminó Magisterio, el presidente respondió que "trabajar y estudiar no siempre es fácil", y cuando otro alumno le preguntó si también había empezado Psicología, confirmó: "Sí, estudié unos años. Cuatro." Teniendo en cuenta esta trayectoria, no queda rastro de la licenciatura en ADE que sí reflejó al principio de su carrera; tampoco hay mención a las carreras de Magisterio ni de Psicología, por supuesto.

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Año 2000: la licenciatura que no era tal

El momento que más ha perseguido a Moreno Bonilla en términos reputacionales llegó cuando a los 30 años obtuvo su primer escaño en el Congreso de los Diputados, con la peculiaridad de hacerlo por las listas del PP de Cantabria, sin tener ningún tipo de vinculación con esa comunidad. En el año 2000, la web del Congreso de los Diputados presentaba a un joven diputado Moreno Bonilla, con 30 años, que estrenaba escaño en representación de los electores cantabros, con una ficha en la que figuraba como Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Máster en Dirección y Administración de Empresas por EADE.

El problema es que esa licenciatura no existía. La realidad es que el hoy presidente andaluz ni siquiera ha estado nunca matriculado en esa licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, que en su momento decía poseer después de haberla cursado, presuntamente, en EADE Málaga, un centro privado de formación universitaria de la capital malagueña.

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Un currículum menguante

Lo que siguió en los años posteriores fue un proceso de corrección gradual que se puede describir con la imagen mental de Benjamin Button: cuatro años después, en 2004, Moreno volvía a concurrir a las elecciones, en esta ocasión por la provincia de Málaga, y en la actualización de su biografía, su currículum daba un paso atrás: de ser licenciado pasó a tener solo "estudios en Dirección y Administración de Empresas", y al Máster en Dirección y Administración de Empresas (EADE), sumó un Programa para el Liderazgo en la Administración Pública (IESE).

En la siguiente cita electoral, en 2008, su currículum retrocedió otro paso más, pasando de tener "estudios en Dirección y Administración de Empresas" a carecer de cualquier estudio superior, aunque mantuvo el Máster de EADE y el programa del IESE.

Los títulos actuales de Juanma Moreno Bonilla

A partir de su nombramiento como Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en 2011, Moreno incorporó a su currículum una nueva vía académica. Moreno Bonilla comenzó su carrera en Psicología y luego pasó a cursar Magisterio, aunque tampoco consiguió terminar estas dos carreras. Hoy, en la web de la Junta de Andalucía se asegura que es Graduado en Protocolo y Organización de Eventos, con un Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela. Asimismo, cursó el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública.

En mayo de 2026, el asunto volvió a la actualidad cuando el PSOE-A intentó usar las carreras inacabadas de Moreno como argumento de campaña electoral comparándolo con el currículum de Montero. La estrategia buscaba poner el foco en que Juanma Moreno no finalizó sus estudios universitarios en los grados de Psicología y Magisterio para centrarse en política, pero acabó reabriendo un debate incómodo para el propio PSOE. Y es que esta maniobra dejó en evidencia que Montero tampoco tenía una titulación oficial en medicina ejercida, demostrando así que las comparaciones académicas en campaña tienen el riesgo de volverse en contra de quien las lanza.