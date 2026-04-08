Cuándo empezarán a hacerse efectivas las devoluciones de la renta

Blanca Agost 08 ABR 2026 - 16:02h.

En el primer día de campaña se han presentado ya 640.000 declaraciones

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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La campaña de la Renta de 2025-2026 ha arrancado este miércoles 8 de abril con la apertura del plazo para consultar el borrador y presentar la declaración por Internet, ya sea a través del programa Renta Web, de Renta Directa –si no se introducen cambios– o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Ya se puede presentar y, entre las dudas que pueden surgir entre los contribuyentes a los que la declaración les salga a devolver, hay una clara: ¿cuándo se va a cobrar?

En esta campaña, las declaraciones positivas, es decir, aquellas que salen a pagar, han aumentado un 10% respecto al año pasado, sobre todo por la mejora del mercado laboral. Aún así, la mayoría de las declaraciones salen a devolver. Son un total de 15.706.190, aunque son un 2% menos que el año pasado.

Con estas cifras, la Agencia Tributaria espera recaudar 11.357 millones, 4.000 millones más que el año pasado. Mañana mismo empezarán las primeras devoluciones, ya que este mismo miércoles ya se han presentado 640.000 declaraciones.

Para que todos los contribuyentes cumplan con el deber con la Agencia Tributaria, se vigilarán especialmente las monedas virtuales, como son las criptomonedas, el alquiler de inmuebles, los ingresos que vengan de otros países y las ventas que se hagan por plataformas de internet.