Cómo conseguir el carnet de conducir gratis si estás en paro: las ayudas disponibles en 2026

No hay un programa único, permanente y nacional que agrupe estas ayudas, pero sí convocatorias concretas y plazos cerrados para conseguirlo

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El carnet de conducir cuesta en España entre 600 y 1.600 euros para el tipo B, y entre 1.700 y 2.000 euros para los profesionales C y D. Estas cantidades, para una persona en desempleo, pueden equivaler a uno o dos meses de subsidio. Y, sin embargo, existen formas para obtener ese permiso de forma gratuita o muy rebajada. El problema es que no hay un programa único, permanente y nacional que las agrupe. Hay convocatorias concretas, plazos que abren y cierran, y plazas limitadas que requieren actuar con antelación.

Formación para el empleo del SEPE y servicios autonómicos

La forma más directa de conseguir el carnet gratis es a través de la formación subvencionada. El SEPE y los servicios autonómicos, como LABORA en Valencia, SOC en Cataluña o SAE en Andalucía, ofrecen cursos que incluyen permisos C, D y C+E, así como el CAP (Certificado de Aptitud Profesional), obligatorio para trabajar en transporte. El requisito de acceso en todos los casos es estar inscrito como demandante de empleo o en mejora de empleo en la oficina correspondiente.

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El procedimiento no es automático: hay que preguntar en la oficina de empleo por las convocatorias de formación activas en cada momento, revisar si incluyen la obtención del permiso, ya que no todos los cursos lo hacen, algunos solo incluyen la parte teórica o el CAP, y solicitar la plaza antes de que se cubra. Las plazas son limitadas y, en algunas comunidades, la selección se hace por orden de llegada o mediante entrevista de orientación.

Madrid: formación gratuita para 1.200 alumnos en 2026 y 2027

La Comunidad de Madrid tiene activo en 2026 un programa específico dentro de su Estrategia Madrid por el Empleo 2025-2027 que financia íntegramente la formación para obtener el CAP de mercancías o viajeros y los permisos C y D. Según Autoescuela 2000, el programa pretende formar a 1.200 alumnos durante 2026 y 2027, dirigido especialmente a personas desempleadas u ocupadas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Los requisitos incluyen disponer del permiso B en vigor, tener al menos 21 años para el C y 24 para el D, y acreditar la situación de demandante de empleo o mejora de empleo. El programa se canaliza a través de autoescuelas colaboradoras autorizadas por la Comunidad de Madrid.

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Además, Madrid mantiene una línea de bono de hasta 600 euros para la obtención de los permisos profesionales C, D y C+E, canjeable en autoescuelas colaboradoras, dirigido tanto a personas ocupadas como desempleadas que cumplan los requisitos de residencia o vinculación con un centro de trabajo en la región.

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Extremadura: bono verificado en convocatoria 2026, con cuantías por tipo de permiso

Extremadura tiene activa en 2026 la segunda convocatoria de su programa Bono Formación del Sector del Transporte, regulado en el Decreto 113/2024 de 9 de septiembre. Según la Junta de Extremadura, el importe de la subvención según la convocatoria 2026 es el siguiente: 400 euros para el permiso B; 1.300 euros para los permisos C o D; y 1.500 euros para el permiso C+E. La convocatoria, aprobada mediante Resolución de 18 de diciembre de 2025 de la Secretaría General, está dirigida a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en un Centro de Empleo del SEXPE, así como a personas ocupadas con centro de trabajo en Extremadura. La subvención funciona como reembolso: se presenta la factura y el aprobado, y se ingresa el dinero.

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El Plan Reconduce: cerrado en enero, pero con nueva convocatoria prevista

El programa más ambicioso a nivel estatal, el Plan Reconduce regulado por el Real Decreto 1030/2025 de 12 de noviembre, cubrió hasta 3.000 euros de los gastos de formación, tasas de examen y psicotécnicos para obtener los permisos C o D. Según la sede del Ministerio de Transportes, el plazo de presentación de solicitudes fue del 14 de noviembre de 2025 al 13 de enero de 2026.

El programa estaba dirigido a quienes tuvieran el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera o el Certificado de Aptitud Profesional. Dada la alta demanda estructural de conductores profesionales, que la Asociación del Transporte Internacional por Carretera cifra en un déficit de más de 15.000 conductores en España, y es razonable esperar una nueva convocatoria en la segunda mitad de 2026, aunque aún no hay resolución publicada en el BOE que lo confirme.

Qué hacer si ninguna de estas opciones se ajusta a tu perfil

Para el carnet B, el de turismos, las vías de financiación son más escasas y menos sistemáticas, ya que dependen de programas municipales de empleo, itinerarios personalizados de inserción laboral o convenios puntuales entre ayuntamientos y autoescuelas. Existen ayudas municipales o provinciales específicas para juventud, mujeres o población rural que a veces incluyen el carnet B como gasto subvencionable dentro de planes de empleo local. En todos los casos, el punto de entrada recomendado es la oficina de empleo más cercana, no la autoescuela: es el orientador laboral quien puede derivar a los programas disponibles en cada municipio y momento.