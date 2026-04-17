El Gobierno mantiene una ayuda de 6.000 euros para rehabilitar tu vivienda: la edad no es un requisito

El importe de esta ayuda varía según el tipo de actuación, siendo el máximo 6.000 euros

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El parque residencial español envejece sin que sus propietarios sean del todo conscientes. Cerca del 45% de los edificios en España es anterior a 1980, porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial, y alrededor de 1 millón de viviendas se encuentran en estado deficiente, malo o ruinoso. Frente a esa realidad, el Gobierno mantiene activo un programa de ayudas directas que permite cubrir hasta 6.000 euros por vivienda para obras de rehabilitación energética, sin que la edad del solicitante figure en ningún apartado de los requisitos.

La base normativa de esta ayuda es el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, publicado en el BOE núm. 239. Este real decreto articula los programas de ayuda enmarcados en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que comprende el Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales y el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

En concreto, las dos modalidades más accesibles para el ciudadano particular son el Programa 3, orientado a la rehabilitación integral a nivel de edificio, y el Programa 4, centrado en mejoras de eficiencia energética en viviendas individuales. El importe varía según el tipo de actuación, siendo de hasta 6.000 euros por vivienda para mejoras de eficiencia energética en edificios residenciales colectivos, y hasta 3.000 euros por vivienda para actuaciones en viviendas unifamiliares, cubriendo la subvención entre el 40% y el 80% del coste total de la obra dependiendo de la mejora de eficiencia conseguida.

Quién puede solicitar esta ayuda

Esta es precisamente la condición que más sorprende a quienes descubren la ayuda tardíamente. No hay restricciones de edad ni de nivel de ingresos para esta modalidad general. Pueden acceder propietarios de viviendas unifamiliares o en edificios plurifamiliares que sean residencia habitual, inquilinos con autorización expresa del propietario para realizar las obras, comunidades de propietarios que ejecuten obras de mejora en zonas comunes, y propietarios de viviendas en alquiler social o destinadas al alquiler asequible.

La única condición estructural de la vivienda que aparece de manera recurrente en las convocatorias autonómicas es la antigüedad. La vivienda debe estar ubicada en España y tener más de 15 años de antigüedad. En algunos territorios ese umbral sube. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, las viviendas unifamiliares con antigüedad superior a 50 años deben aportar adicionalmente el Informe de Evaluación del Edificio (IEEV.CV), suscrito por un técnico competente y registrado en el registro autonómico correspondiente.

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Los requisitos técnicos que nadie lee hasta el último momento

El verdadero filtro de esta ayuda no es quién eres, sino qué mejora consigues. El Programa 4 financia actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas que constituyan el domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios, y las actuaciones deben conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7%, o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. Xunta de Galicia El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda, y el importe de la subvención será del 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros.

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La documentación técnica es uno de los requisitos ineludibles. El solicitante debe aportar un certificado de eficiencia energética de la vivienda en su estado actual firmado por un técnico competente, y una vez ejecutadas las obras, un segundo certificado que acredite la mejora conseguida, junto a justificantes de gasto y pago y un reportaje fotográfico de los elementos objeto de ayuda antes de la actuación.

Las comunidades autónomas gestionan los plazos y el dinero

La descentralización de este programa es el factor que más confunde. Las convocatorias mantienen en la mayoría de regiones plazos abiertos desde enero de 2026, aunque con presupuesto limitado, y el plazo se extiende por lo general hasta agotar el presupuesto o hasta diciembre de 2026. La Comunidad de Madrid amplió el crédito presupuestario del Programa 3 mediante Orden de diciembre de 2025, mientras que la Generalitat Valenciana mantiene abierta su convocatoria 2024-2026 del Programa 4. En Cataluña, la Agència de l'Habitatge gestiona las ayudas de los fondos Next Generation para rehabilitación con convocatoria vigente.

El plazo de ejecución de las actuaciones objeto de financiación fija como fecha límite el 30 de junio de 2026. Las solicitudes se tramitan por orden de presentación, y quien llega con la documentación incompleta pierde turno frente a quien entregó todo el expediente desde el primer momento.

Lo que muy pocos combinan con la subvención

Estas ayudas son compatibles con deducciones fiscales por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF, pero no con otras subvenciones para las mismas obras. Las deducciones del IRPF por rehabilitación energética, reguladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pueden alcanzar el 20% o el 40% del coste según el nivel de mejora conseguido: una deducción del 20% cubre una reducción del 7% en la demanda de calefacción o refrigeración, mientras que la deducción del 40% se aplica cuando se logra una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. La combinación de ambas herramientas puede convertir una reforma de alta eficiencia en una actuación que el propietario asume con menos de la mitad del desembolso inicial.