Subvención de hasta 4.000 euros por instalar placas solares: no importa que se viva en un piso o en un chalet

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La instalación de placas solares sigue siendo percibida como un proyecto para casas unifamiliares con tejado propio. Es un prejuicio que cuesta dinero. Los programas de subvención al autoconsumo fotovoltaico vigentes en 2026 contemplan expresamente a las comunidades de propietarios como beneficiarias, lo que significa que quien vive en un piso puede acceder a los mismos fondos que quien tiene un chalet, siempre que su comunidad tramite la instalación de forma colectiva.

El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, que regula el autoconsumo eléctrico, permite que varios consumidores compartan la energía generada por una única instalación, repartiendo la producción entre los distintos puntos de suministro del edificio. Lo que cambia de una comunidad autónoma a otra es la cuantía, los requisitos y el estado del plazo.

Subvención de hasta 4.000 euros por instalar placas solares

El Govern de les Illes Balears tiene ahora mismo la convocatoria con plazo abierto más relevante en este momento. Según la Sede Electrónica del Govern Balear, el plazo está abierto del 26 de enero al 30 de abril de 2026, o hasta agotar el presupuesto de 4 millones de euros. Las cuantías son 600 euros por kWp en instalaciones individuales (máximo 3.000 euros) y 710 euros por kWp en autoconsumo colectivo, más 420 euros por kWh de batería instalada hasta 30 kWh (máximo 12.600 euros). Las ayudas se conceden por orden de entrada, no por concurso competitivo. El requisito más crítico: la solicitud debe presentarse antes de firmar cualquier contrato o realizar cualquier pago.

La convocatoria en Gran Canaria ha sido la referencia en importe por vivienda: 500 euros por kilovatio instalado (hasta 3.000 euros en paneles) y 300 euros por kilovatio hora de almacenamiento (hasta 1.000 euros en baterías), con un total de 4.000 euros por vivienda o 20.000 euros por comunidad. El presupuesto de la última edición (700.000 euros) se agotó, pero el patrón es de convocatoria anual. Quien resida en Gran Canaria debe consultar el Consejo Insular de la Energía para verificar si hay una nueva edición abierta.

La Xunta de Galicia publicó el 20 de enero de 2026 en el Diario Oficial de Galicia la Resolución de 23 de diciembre de 2025 que convoca las subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica en autoconsumo para 2026, código de procedimiento IN421S, cofinanciadas por el FEDER en un 60% del gasto elegible dentro del programa Galicia FEDER 2021-2027. Esta convocatoria está dirigida principalmente a empresas y entidades, con un máximo de 150.000 euros por proyecto.

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Para el sector residencial en zonas no urbanas, la convocatoria que aplica es la IN421N/IN421O (FEADER/PEPAC 2023-2027), regulada por la Resolución del INEGA de 30 de septiembre de 2025. La intensidad de la ayuda es del 50% de la inversión elegible, con un máximo de 4.000 euros por vivienda, ampliable a 6.000 euros si se instalan baterías. Las comunidades de propietarios también son beneficiarias, con hasta 25.000 euros. El plazo de solicitud de esta convocatoria cerró el 1 de diciembre de 2025, pero las obras pueden ejecutarse y justificarse hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que significa que quien ya fue concedido puede aún estar en fase de instalación. La próxima convocatoria residencial seguirá el mismo patrón anual en otoño de 2026.

El Ente Vasco de la Energía (EVE) tiene activo un programa de ayudas al autoconsumo renovable, cofinanciado con hasta 80 millones de euros, con un importe de 600 euros por kWp para instalaciones individuales y 710 euros por kWp para autoconsumo colectivo en instalaciones de hasta 10 kW, con plazo hasta el 30 de septiembre de 2026. Al igual que en Baleares, la solicitud debe presentarse antes de cualquier firma o pago de la instalación.

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La situación en Andalucía requiere una precisión importante. Según la Agencia Andaluza de la Energía, el plazo de presentación de nuevas solicitudes del programa Next Generation para el sector residencial (Programa 4) está cerrado desde el 31 de diciembre de 2023, con ejecución y justificación de las actuaciones ya concedidas hasta el 30 de junio de 2026.

Para nuevas instalaciones, la Junta ha puesto en marcha el programa INEA, financiado con fondos FEDER 2021-2027, que incluye una línea residencial pendiente de apertura de convocatoria. Según Solar360 y Vector Solar, para instalaciones con batería en viviendas el programa podría cubrir entre el 55% y el 65% del coste, con un mínimo garantizado de 6.000 euros, pero la convocatoria concreta aún no está abierta.

Lo que no cambia en ninguna comunidad: no contratar antes de solicitar

El error que anula más solicitudes en toda España es el mismo: contratar o pagar la instalación antes de presentar la solicitud. Todos los programas autonómicos exigen que la obra no haya comenzado ni esté contratada en el momento de pedir la ayuda. Además, las subvenciones recibidas son compatibles con las deducciones del IRPF, pero el importe subvencionado debe restarse de la base deducible. Si una instalación cuesta 8.000 euros y se reciben 3.000 de subvención, solo los 5.000 restantes generan derecho a deducción fiscal.