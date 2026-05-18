Shakira ha lanzado un comunicado tras conocerse que la AN anula la resolución de Hacienda contra la cantante por el ejercicio de 2011

La Audiencia Nacional da la razón a Shakira: la cantante gana la batalla definitiva contra Hacienda con condena para la Agencia Tributaria

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Después de ocho años, la Audiencia Nacional ha acabado dando la razón a Shakira en su batalla legal con Hacienda. La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que falla a favor de Shakira en la última causa legal que la cantante mantenía abierta con la Agencia Tributaria por su situación fiscal correspondiente al ejercicio 2011.

Tras años de disputa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que no quedó acreditado que la artista tuviera residencia fiscal en España durante el 2011, por lo que anula las liquidaciones tributarias y sanciones que se le habían impuesto, además de ordenar la devolución de las cantidades abonadas junto con los intereses legales.

La Audiencia Nacional anula la resolución de Hacienda contra Shakira por el ejercicio de 2011

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra la cantante, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.

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En el fallo, al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco', el alto tribunal ha declarado que la resolución, que fue impugnada por la artista colombiana, no se ajusta a derecho. Por ello, la Audiencia Nacional anula la resolución y con ella de los que trae causa y acuerda la consiguiente devolución de cantidades ingresadas a consecuencia de los mismos, más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

Shakira rompe su silencio: "La Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio"

Nada más conocerse la resolución, la cantante ha roto su silencio a través de un comunicado emitido por su equipo legal. “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", celebra la cantante colombiana.

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"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, termina apuntando Shakira en el comunicado facilitado por su equipo a 'Informativos Telecinco'.