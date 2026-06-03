La Comunidad de Madrid lanza nuevas ayudas para familias: cantidades y requisitos

No existe un programa único, sino varias líneas con requisitos, cuantías y organismos gestores distintos

Ayudas al alquiler en Madrid: hasta 900 euros al mes si se cumplen una serie de requisitos

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Madrid ha acelerado durante 2025 y 2026 el despliegue de un paquete de ayudas orientadas a familias que combina apoyos directos por el nacimiento o la adopción de hijos, becas para guarderías privadas y subvenciones a la conciliación. No se trata de un único programa, sino de varias líneas con requisitos, cuantías y organismos gestores distintos. Conocerlas todas, y entender cuáles son compatibles entre sí, es la diferencia entre dejar dinero sobre la mesa o aprovechar lo que la administración tiene previsto pagar.

500, 750 o 1.000 euros por cada nuevo hijo

La medida más llamativa de las lanzadas recientemente es la primera convocatoria de ayudas directas por nacimiento o adopción del Ayuntamiento de Madrid, enmarcada en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. La cuantía que percibirá cada familia asciende a 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes. Se beneficiarán de ella los menores nacidos o adoptados en la ciudad de Madrid entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

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La característica que distingue esta ayuda de otras prestaciones similares es su carácter universal: la ayuda es universal, por lo que no se impondrá limitación alguna por renta de la unidad familiar ni por edad de los progenitores.

Solo hay que cumplir con un requisito básico, estar empadronado en el municipio de Madrid de manera ininterrumpida durante al menos los cinco años anteriores a la solicitud, para tener derecho a pedirla, independientemente de los ingresos. La solicitud se tramita en la sede electrónica del Ayuntamiento y el plazo es de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o adopción.

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Hasta 3.113 euros al año para guarderías privadas

La segunda línea de ayuda es gestionada por la Comunidad de Madrid y cubre el coste de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) en centros privados autorizados. La Comunidad de Madrid destinará 67,3 millones de euros el próximo curso 2026/27 a las becas del primer ciclo de Educación Infantil, una iniciativa de la que se beneficiarán cerca de 34.000 niños de hasta 3 años escolarizados por sus familias en centros privados. Las cuantías que recibirán los beneficiarios oscilarán entre los 1.947 y 3.113 euros anuales en función de la renta familiar.

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Los requisitos exigen que el menor haya nacido, o tenga nacimiento previsto, antes del 1 de enero de 2027, y que esté matriculado o tenga reserva de plaza en un centro privado autorizado para el curso 2026-27. La renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2024 no puede superar los 30.000 euros.

En la baremación de las solicitudes obtendrán 7 puntos aquellas en las que ambos progenitores trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor en las mismas circunstancias, o si uno de ellos tiene reconocida incapacidad permanente. Las becas concedidas en el curso 2025/26 podrán ser prorrogadas siempre que sus beneficiarios lo soliciten y sigan cumpliendo los requisitos. La escolarización en la red pública es gratuita desde 2019; estas becas amplían el apoyo a quienes eligen la privada.

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La Beca Infantil Plus

El Ayuntamiento de Madrid gestiona en paralelo la Beca Infantil Plus, destinada también a sufragar el coste de guarderías privadas para familias empadronadas en la capital. La convocatoria 2025-2026 introdujo dos novedades relevantes: Perímetro, que la beca se abonará cada dos meses y no al término del año escolar, para evitar que las familias tengan que adelantar todas las mensualidades. Además, desde el presente curso se ha aumentado un 10% el importe mensual que se transfiere a las familias, de forma que las aportaciones de 100 euros han pasado a 118, las de 200 euros a 220 y las de 350 euros a 385. Al mismo tiempo, se ha ampliado hasta un máximo de 30.000 euros la renta per cápita anual de la unidad familiar para poder ser beneficiario.

Subvenciones a entidades

El mapa se completa con una línea de subvenciones destinada no a familias directamente, sino a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en su favor. El Ayuntamiento de Madrid financiará con 4,4 millones de euros proyectos de fomento de la natalidad y conciliación y otros dirigidos a familias, infancia y adolescencia. Esta convocatoria supone un incremento del 16% en el presupuesto con respecto a la anterior. De esa cantidad, 2,8 millones se dedicarán a proyectos que incentiven la natalidad y 1,6 millones a actividades preventivas y de apoyo psicosocial que contribuyan al desarrollo integral de menores y sus familias en situación de exclusión social. La novedad es su carácter bienal, cubriendo 2026 y 2027.