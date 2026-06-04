Hasta 1.500 euros en ayudas en Madrid: hay un plazo que no se debe dejar pasar

El Ayuntamiento de Madrid tiene activos desde el 20 de abril siete programas de subvenciones que suman hasta 23,3 millones de euros

La Comunidad de Madrid lanza nuevas ayudas para familias: cantidades y requisitos

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El Ayuntamiento de Madrid tiene activos desde el 20 de abril siete programas de subvenciones que suman hasta 23,3 millones de euros. El denominador común de todas ellas es que cada línea tiene su propio plazo y su propia ventana de presupuesto. Cuando el crédito se agota, se acaba. Y algunos plazos ya están corriendo.

La línea que más urgencia tiene

El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas a vehículos particulares del Plan Cambia 360 es desde el 20 de abril al 20 de mayo en los concesionarios adheridos al plan.

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Las cuantías concretas son de 4.000 euros por la compra de un vehículo CERO y 2.000 euros por uno ECO. Se les podrá sumar a ambas clasificaciones 1.500 euros adicionales por achatarramiento de vehículo A o, por primera vez, un vehículo B. Así, quien compre un eléctrico (etiqueta CERO) y aporte un coche antiguo para achatarrar puede alcanzar un máximo de 5.500 euros; quien compre un ECO con achatarramiento, hasta 3.500 euros. La ayuda de 1.500 euros por achatarramiento, aplicable a etiqueta A o B, es una novedad de esta convocatoria: en ediciones anteriores los vehículos B no daban derecho a ese incentivo adicional.

Los solicitantes deben estar empadronado obligatoriamente en la ciudad de Madrid. De igual manera, el vehículo a subvencionar debe estar matriculado en la capital. La compra, además, debe haberse realizado a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; no sirven operaciones anteriores. La tramitación no la hace el ciudadano directamente, sino el concesionario adherido al programa en nombre del comprador.

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Las subvenciones a la compra de coches particulares cuentan este año con un crédito máximo de 14 millones de euros: 4,2 millones como importe inicial y 9,8 millones de ampliación en función de las solicitudes recibidas. La concesión es por orden cronológico de presentación de solicitudes válidas.

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Subvenciones a calderas y climatización

Para quienes no estén pensando en cambiar de coche sino en renovar el sistema de calefacción de su hogar o comunidad de vecinos, hay una segunda ventana abierta con más margen de tiempo pero igualmente acotada. Se concederán ayudas de hasta un límite de 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios para sistemas de climatización híbridos y renovables. Cuando sea para uso terciario, la subvención llegará hasta el 35% del coste. Las solicitudes se pueden realizar del 20 de abril al 13 de noviembre.

La línea está orientada a la sustitución de calderas de gasóleo por sistemas de alta eficiencia: bombas de calor, aerotermia o sistemas híbridos con componente renovable. Las calderas de carbón llevan prohibidas en Madrid desde enero de 2022. La actuación debe realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 para poder acogerse a la convocatoria vigente.

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Puntos de recarga eléctrica

La tercera línea activada el 20 de abril cubre la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con condiciones distintas según el tipo de espacio. Las subvenciones a la instalación de puntos de recarga se distribuyen en dos ámbitos: aparcamientos para residentes, para los que se llegará a sufragar hasta el 90% del coste subvencionable, con un límite de 150.000 euros; y garajes comunitarios privados, con hasta el 65% del coste.

Los plazos a tener en cuenta

El programa Cambia 360 de 2026 tiene siete líneas con fechas distintas que conviene tener a mano: vehículos particulares (del 20 de abril al 20 de mayo), calderas y climatización (del 20 de abril al 13 de noviembre), puntos de recarga (desde el 20 de abril), micromovilidad (del 15 de abril al 15 de septiembre), distribución urbana de mercancías (del 15 de abril al 15 de septiembre), taxi (del 1 de mayo al 1 de junio) y achatarramiento de autobuses (del 18 de mayo al 18 de junio). Desde su creación en 2020, el Ayuntamiento ha reservado 140,8 millones de euros en estas subvenciones.

La línea de movilidad particular es la que tiene el plazo más corto y el presupuesto más demandado. Quien tenga previsto cambiar de coche en 2026 y resida en Madrid tiene hasta el 20 de mayo para presentar la solicitud a través del concesionario adherido.