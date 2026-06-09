La llegada de estas compañías al mercado bursátil promete convertirse en un auténtico terremoto para los mercados financieros

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Va a ser una auténtica bomba en los mercados de todo el mundo con la irrupción de las tecnológicas en bolsa. Elon Musk lo hace todo a lo grande y quiere que SpaceX protagonice la mayor salida a bolsa de la historia, pese a que la empresa se encuentra actualmente en pérdidas.

Estamos ante una posible burbuja del sector de la inteligencia artificial y del espacio, aunque eso está aún por verse. En cualquier caso, los expertos piden prudencia a la hora de invertir. Elon Musk espera que sus acciones vuelen tan alto como sus cohetes, SpaceX se fundó con el objetivo de llegar a Marte y su debut en bolsa podría convertirla en una compañía valorada en 1,5 billones de dólares.

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"El resto de las empresas que estamos dentro de la industria del espacio, para nosotros eso es una motivación. Si podemos acompañar a la humanidad a Marte, desde luego queremos estar ahí", explica Javier Izquierdo desde el sector

OpenAI y Anthropic también se preparan para saltar al parqué

Enfrente estarán dos gigantes de la inteligencia artificial que podrían debutar en bolsa próximamente: OpenAI, creadora de ChatGPT, y Anthropic, la compañía que se enfrentó al Pentágono y estableció límites éticos para el uso de su inteligencia artificial.

Con su entrada, las tecnológicas superarían el 40% del valor del mercado estadounidense, un escenario que hace temer la formación de una burbuja.

"Estamos hablando de empresas con mucho futuro por delante, pero gran parte de ellas aún no tienen nada a día de hoy. Prácticamente estamos quemando billetes y lo que siempre esperamos es una expectativa de que en el futuro sean rentables", comenta Andrei Boar, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. De momento, la demanda de acciones de SpaceX ya ha superado a la oferta, a pesar de que la compañía acumula números rojos por valor de 4.000 millones de dólares.

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Los expertos consideran que las empresas deberán "cambiar un poquito esta filosofía y equilibrar el impacto de la inteligencia artificial con el rendimiento económico", confiesa Joan Mas, director cientifico en area digital. Para los pequeños inversores, los analistas piden prudencia. «Estas empresas suben un 10% en un día, pero igual que suben un 10%, bajan un 20% en otro. Podemos perderlo todo.