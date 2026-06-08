El impacto de esta subida en el precio del dinero en una hipoteca media a 25 años y a tipo variable puede suponer algo más de 22 euros mensuales

Dos expertos auguran los días exactos que faltan para que el mundo se quede sin petróleo si la guerra continúa

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El Banco Central Europeo (BCE) se prepara para aprobar este jueves 11 de junio una subida de tipos de interés de 0,25 puntos, la primera en tres años. Se trata de una medida descontada ya por el 97 % de los expertos financieros que señalan la responsabilidad de la guerra contra Irán en el aumento del precio del petróleo. De confirmarse esta subida, la medida impactará de forma considerable en el bolsillo de los ciudadanos con un encarecimiento de las cuotas hipotecarias, subida de productos básicos, restricciones en la concesión de créditos y moderación en las inversiones empresariales, lo que provocará contracción en el empleo.

Afectará al consumo de los hogares

Los primeros en notar este incremento en el precio del dinero serán aquellos que tiene contratadas hipotecas a tipo variable. El Euríbor a 12 meses, referencia para la mayoría de estos préstamos, ya anticipa el encarecimiento. El Banco de España confirma que en mayo se situó en 2,804 % , lo que implica cuotas más elevadas en las revisiones anuales.

La subida de tipos también afectará al consumo y a la cesta de la compra. Aunque el BCE busca contener la inflación, esta continúa presionada por la energía. Según Ahorra Inversión, la eurozona cerró mayo con un IPC del “3,2 %”, impulsado por “las tensiones geopolíticas en Oriente Medio” y por un petróleo que mantiene los precios energéticos elevados . Unos tipos más altos encarecen el crédito al consumo y pueden moderar la demanda, pero el efecto sobre los precios de alimentos y energía dependerá más de la evolución del crudo y del conflicto.

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En cuanto a la electricidad y el gas, los expertos de MSN Money recuerdan que, el encarecimiento del dinero suele trasladarse a los mercados mayoristas a través de mayores costes financieros para las empresas energéticas. Aunque no existen aún estimaciones oficiales específicas para España, el BCE ya ha advertido, según recoge MSN, de que la subida busca enviar “una señal de firmeza ante la inflación” en un contexto de precios energéticos tensos .

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Una tendencia confirmada por Ahorra Inversión que confirma que los combustibles seguirán condicionados por el petróleo ya que “las tensiones geopolíticas han mantenido el precio del petróleo elevado, alimentando los precios de la energía” , por lo que la subida de tipos no tendrá un efecto directo inmediato en los surtidores.

Hipotecas más caras

Con un mercado de la vivienda tensionado, en constante subida y con precios del metro cuadrado en máximos histórico, la posible subida de un cuarto de punto en el precio del dinero, dificultará aún más el acceso a nuevos créditos hipotecarios y hará más cuesta arriba el pago de las cuotas actuales a quienes firmaron contratos a tipo variable.

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Así, para evaluar el impacto de esta subida en un crédito hipotecario de tipo medio en España, nos fijamos en la última Estadística de Hipotecas de INE que establece el importe medio de las hipotecas sobre viviendas en 172.535 euros. Tomando como referencia este préstamo medio con un plazo de amortización estándar de 25 años, el encarecimiento que soportarán las familias elevará la cuota mensual de los 818,18 euros hasta los 840,79 euros.

Este incremento se traduce en un gasto directo de 22,61 euros más al mes, lo que obliga a las familias a desembolsar 271,33 euros adicionales al año en su revisión, reduciendo la renta disponible para otros bienes de consumo.

Por otra parte, para quienes soliciten un crédito a partir de ahora, el escenario también se endurece según los criterios de estabilidad del Banco de España ya que el supervisor bancario aconseja de forma estricta que la cuota de la hipoteca no rebase el 30 % o 35 % de los ingresos netos del hogar. Al encarecerse el punto de partida del crédito, muchas familias rozarán o superarán este umbral máximo de endeudamiento, provocando que las entidades bancarias denieguen más solicitudes para evitar el riesgo de impago.

Una cesta de la compra más cara

No hay que olvidar que otro de los efectos de esta inflación en alza y mantenida en el tiempo tras cuatro meses de conflicto bélico contra Irán y su repercusión en el precio de los combustibles es su impacto en la cesta de la compra.

Los alimentos y los productos básicos son los primeros en sufrir el traslado de costes debido a su dependencia del transporte y la energía. Según los últimos informes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "la subida continuada de la energía y los carburantes se traslada de forma inevitable a toda la cadena de distribución, provocando que los alimentos básicos registren incrementos generalizados".

Se trata de gastos obligatorios en los hogares españoles. Así, llenar el carro de la compra será más caro y nuestro dinero dará para menos, lo que llevará a muchas familias a recortar en productos frescos de temporada para sustituirlos por alimentos procesados de menor coste.