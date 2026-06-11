Blanca Agost 11 JUN 2026 - 17:29h.

Oxfam critican que Elon Musk gane un millón de dólares al minuto

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Mientras la mayoría de las familias ajustan su economía con la subida de los precios, hay quien gana un millón de dólares al minuto. Hablamos de Elon Musk, que podría convertirse en el primer billonario con b gracias a su salida a bolsa.

Una concentración de riqueza que critica la ONG Oxfam que ha querido poner en contexto esta fortuna. Un billón de dólares es lo que tienen 3.800 millones de personas, el 46% más pobre. Es tanto dinero que si Elon Musk se gastara un millón de dólares al día tardaría 2.740 años en liquidar su fortuna. Acumular en el último año hasta 550.000 millones de dólares (476.000 millones de euros). Solo con un impuesto del 10% a ese billón de dólares se terminaría con la pobreza extrema durante un año. Elon Musk vive en EEUU, el país con más millonarios. Y podría ser el primer billonario de la historia.

Oxfam Intermón ha alertado de que este nivel de concentración de la riqueza constata que "las reglas del sistema económico han sido manipuladas durante décadas en beneficio de los superricos, con graves consecuencias para la equidad y la democracia".

"Que una sola persona acumule una fortuna de más de un billón de dólares es incompatible con una economía justa y con una democracia saludable. La desigualdad económica alimenta la desigualdad política, y mientras la gente común debe asumir sus efectos, los milmillonarios continúan escribiendo las reglas en su propio beneficio", ha sostenido la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz.

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En este sentido, la ONG ha estimado que los ricos tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que el resto de la ciudadanía, una influencia que suelen utilizar para concentrar poder económico y político de tal forma que "pueden acabar debilitando las democracias".

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"Que un solo individuo consiga acumular un billón de dólares de fortuna supone una señal de alarma que debería hacer reaccionar a los gobiernos. Nunca ha sido tan urgente poner freno a la acumulación de riqueza extrema y reformar las políticas económicas que han creado no solo billonarios, sino también milmillonarios y obscenos niveles de desigualdad actuales", ha afirmado Ruiz.