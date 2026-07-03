telecinco.es 03 JUL 2026 - 14:30h.

Su compañía le homenajeó debajo de su balcón pese a estar inmerso en un proceso penal por un caso de violencia sexual

Un juzgado de Irún rechazó que el mando investigado pudiera participar este año en el Alarde

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San SebastiánEstá siendo investigado, en un proceso penal abierto, por una “conducta inapropiada” hacia una cantinera en 2025. La denuncia interna de la mujer llevó a la Junta del Alarde de San Marcial a destituirle por lo que se consideró "una falta grave". Así, le sancionó con la pérdida de su rango y la prohibición de participar en el desfile durante dos años consecutivos, hasta que se resuelva el caso. Pese a todo, el 'mando' del alarde tradicional de Irún investigado, este año se ha vuelto a vestir con el uniforme para salir al balcón y recibir el homenaje de su compañía. Está inmerso en una investigación por violencia sexual, pero eso no ha impedido que le vitoreen y aplaudan.

Ocurrió este pasado martes, durante el Alarde tradicional en el municipio guipuzcoano de Irun. El 'mando' del Alarde vestido según su rango con a indumentaria tradicional, se asomaba al balcón y repetía ante su compañía a voz en grito, hasta tres veces, "Gora Tamborrada" y un sonoro "Hoy toca ser felices".

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El vídeo del momento, publicado por la propia compañía, ha circulado por las redes sociales, donde no han faltado muestras de apoyo a este hombre, a través de comentarios como “Gora Iñaki”, “ánimo Iñaki” o “Iñaki, víctima de una cuadrilla de acomplejados”.

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Algunos le desean que “ojalá puedas estar en el próximo alarde”. Un deseo que él mismo parece compartir, de hecho, solicitó que, de manera cautelar, se suspendiera el veto que le había impuesto la justicia para poder forma parte del Alarde este 2026. Una solicitud que le fue denegada por la justicia.

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Los derechos de la cantinera

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irun ha rechazado restituir de manera cautelar al mando sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que tendrá lugar el próximo 30 de junio.

Así, indica que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (…) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

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El castigo interno provocó el pasado mes de febrero un cisma en la cúpula del Alarde que llevó a la dimisión del general y el comandante del Alarde tradicional de Irun, tras la polémica que generó entre muchos integrantes de la compañía el cese de este mando.