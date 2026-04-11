Existe un bono municipal para pagar la luz que no aparece en ninguna web oficial pero que se puede solicitar

El bono social eléctrico incluye una tercera categoría que activa un mecanismo en el que la administración local paga directamente

Hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, la ayuda autonómica que casi nadie está pidiendo en 2026

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El bono social eléctrico, que es esa ayuda del Gobierno sobre la factura de la luz para consumidores vulnerables, es la ayuda energética más conocida. Pero muy pocos saben que dentro del mismo sistema existe una tercera categoría, la del consumidor en riesgo de exclusión social, que activa un mecanismo en el que la administración local paga directamente una parte de la factura. No hay ninguna página web del Gobierno central que explique claramente cómo solicitarlo, y la puerta no está en la comercializadora, sino que está en los servicios sociales del ayuntamiento.

Cómo funciona esta ayuda

El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que regula la figura del consumidor vulnerable, establece tres niveles de protección: consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo, y consumidor en riesgo de exclusión social. Este último es el menos conocido y el más potente. Para acceder a él, se requiere ser consumidor vulnerable severo y estar siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local, que además pague al menos el 50% de la factura. Cuando eso ocurre, el ciudadano no puede ver interrumpido su suministro bajo ninguna circunstancia.

Lo que hace especialmente potente este mecanismo es su efecto combinado, ya que si el consumidor está declarado como vulnerable severo y está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local, que pague al menos el 50% de su factura, será considerado consumidor en riesgo de exclusión social y no se le podrá interrumpir el servicio. Dicho de otra forma: la administración municipal asume la mitad del recibo, y el bono social cubre un porcentaje significativo de la otra mitad. El resultado práctico es que el hogar paga una fracción mínima o nada.

Los descuentos vigentes en 2026

Los descuentos sobre el término de energía para 2026 son del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para consumidores vulnerables severos. El IPREM de 14 pagas para 2026 es de 8.400 euros, que es el umbral de referencia a partir del cual se calculan los límites de renta: 1,5 veces el IPREM para una persona sola (12.600 euros), incrementándose en 0,3 por cada miembro adulto adicional y en 0,5 por cada menor de la unidad de convivencia.

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Para contratar el bono social, el contrato de luz debe ser la tarifa regulada PVPC, con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW, y solo puede suscribirse con una de las ocho comercializadoras de referencia autorizadas: Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser (TotalEnergies), Régsiti (Repsol), entre otras. Quien tiene contrato con una comercializadora del mercado libre debe cambiarse antes de poder solicitar la ayuda.

Por qué no aparece en ningún portal oficial

La razón por la que este mecanismo es casi invisible en los portales gubernamentales es que no tiene una convocatoria con plazo, formulario estándar ni denominación uniforme. Cada ayuntamiento lo gestiona de forma diferente. Como explica el portal de Gènova de la Generalitat de Catalunya, las administraciones públicas deben llegar a acuerdos o convenios con las compañías suministradoras para garantizar ayudas a fondo perdido a las personas en situación de riesgo de exclusión residencial. Pero esos acuerdos se negocian municipio a municipio y no siempre tienen reflejo en los buscadores de ayudas.

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En Barcelona, el Ayuntamiento ha creado los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE), un servicio específico que informa, gestiona y acompaña al ciudadano para que pueda ejercer sus derechos energéticos, incluyendo la activación del bono social y la intervención de los servicios sociales municipales en el pago de la factura. En Madrid, la misma función recae sobre las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, que son el primer punto de contacto recomendado por la Comunidad de Madrid para resolver discrepancias en la aplicación del bono social.

El perfil más probable de beneficiario es alguien que cumple alguna de estas condiciones: renta por debajo del IPREM, pensionista mínimo, perceptor del Ingreso Mínimo Vital, familia monoparental con menores, persona con discapacidad igual o superior al 33% o grado de dependencia 2 o 3. Si además lleva meses con facturas impagadas, el mecanismo de suministro mínimo vital —garantizado hasta el 31 de diciembre de 2026— le protege durante al menos diez meses frente al corte: cuatro de margen para pagar y seis adicionales de suministro mínimo de 3,5 kW.