La ayuda general por unidad familiar se sitúa en 13.000 euros con cobertura del 65% del coste de la obra

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Reformar un baño convencional para convertirlo en accesible cuesta en nuestro país entre 1.500 y 4.000 euros. Cambiar la bañera por un plato de ducha antideslizante, instalar barras de apoyo, sustituir la grifería por un modelo termostático y adaptar el inodoro a una altura ergonómica son intervenciones relativamente rápidas cuyo impacto sobre la vida diaria de una persona mayor, o con movilidad reducida es notable.

La bañera, en concreto, sigue siendo el principal foco de caídas graves en mayores de 65 años. Y, sin embargo, buena parte de los hogares que podrían beneficiarse de una subvención pública para acometer esa reforma no la solicita. El motivo, casi siempre, no es la falta de derecho, sino el desconocimiento de que existe.

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La actualización del marco estatal ha reforzado sensiblemente las cuantías este 2026. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026 y vigente desde el 24 de abril de este año, dedica al capítulo de accesibilidad topes que se escalan según la circunstancia concreta de cada vivienda.

La ayuda general por unidad familiar se sitúa en 13.000 euros con cobertura del 65% del coste de la obra. Cuando en la vivienda reside una persona mayor de 65 años o con discapacidad reconocida, el porcentaje sube al 80% y el tope alcanza los 18.000 euros. Cuando el grado de discapacidad es igual o superior al 65%, el importe se eleva a 20.500 euros. Y si las obras garantizan la plena accesibilidad universal del inmueble, la subvención puede llegar hasta los 22.000 euros por vivienda.

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Los importes de referencia que la mayoría de hogares alcanzará por una reforma exclusivamente del baño se sitúan en la horquilla de los 3.000 a 5.000 euros recibidos tras aplicar el porcentaje subvencionable a un presupuesto típico.

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Quién puede solicitar la ayuda y qué cubre

Los requisitos generales son razonablemente accesibles. Debe tratarse de la vivienda habitual del solicitante, quien ha de tener más de 65 años o una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, aunque algunas comunidades autónomas admiten también a familiares directos que convivan con la persona beneficiaria. El propietario ha de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con Hacienda y con la Seguridad Social. Las obras deben ejecutarse en el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la ayuda cuando la actuación se realiza dentro de la propia vivienda, y de veinticuatro meses cuando implica intervención completa en el edificio.

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El catálogo de actuaciones subvencionables es amplio. Incluye la sustitución de la bañera por plato de ducha con suelo antideslizante, la instalación de barras de apoyo, la adaptación de la grifería y de los sanitarios a la altura ergonómica, el ensanchamiento de puertas de baño y de acceso, la eliminación de umbrales y escalones interiores, la instalación de pavimentos antideslizantes, la colocación de sistemas de comunicación y alarma, la automatización de puertas y accesos, y en las intervenciones más completas, la instalación de rampas, salvaescaleras o ascensores en zonas comunes del edificio.

Las convocatorias autonómicas

El Plan Estatal fija el marco general, pero la gestión y el reparto se traslada a las comunidades autónomas, que son las que abren las convocatorias anuales y aplican sus propios criterios complementarios. La Junta de Andalucía tiene activo un programa que cubre el 80% del coste cuando reside una persona mayor de 65 años. La Junta de Extremadura sube al 80% en el mismo supuesto y establece topes cuantitativos de 12.500 euros por vivienda unifamiliar y 9.000 por vivienda en edificio colectivo, con incrementos hasta 18.000 euros cuando la discapacidad reconocida es igual o superior al 33%.

La Comunidad de Madrid dispone del Plan Rehabilita, con línea específica para obras de accesibilidad. El Consorci de l'Habitatge de Cataluña complementa las ayudas estatales con porcentajes adicionales que pueden llegar al 50%. En Aragón, algunas convocatorias han llegado a cubrir el 100% del presupuesto con un límite de 4.000 euros por vivienda.

Un detalle que suele pasar desapercibido es que estas ayudas no son excluyentes entre sí. Cabe combinar la subvención estatal con la autonómica y, cuando existe, con la municipal, siempre que el conjunto no supere el 100% del coste efectivo de la obra. La combinación explica cómo, en algunas comunidades, la reforma completa del baño puede acabar cubriéndose casi íntegramente con dinero público.

Los pasos que hay que realizar son sencillos, pero exigen seguir un orden. Solicitar la ayuda antes de iniciar la obra, nunca después. Consultar la convocatoria vigente en la web oficial de la consejería de vivienda de la propia comunidad autónoma. Reunir el certificado de discapacidad o el DNI que acredite la edad, el informe técnico de las obras, un presupuesto detallado de al menos un instalador autorizado y la documentación fiscal. Y solicitar cita en la oficina de vivienda o en los servicios sociales municipales para orientación específica sobre la convocatoria territorial. Diez o quince días de gestión previa pueden ahorrar varios miles de euros al presupuesto familiar.