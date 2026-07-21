Las nuevas ayudas para instalar ascensores en edificios antiguos pueden cubrir gran parte de la obra

Un entramado de subvenciones estatales y autonómicas activas permite a las comunidades de vecinos financiar entre el 60% y el 100% del coste de instalación

Hasta 2.500 euros para rehabilitar viviendas antiguas: subvenciones que muchos propietarios desconocen

Compartir







España se enfrenta a una brecha de accesibilidad estructural de dimensiones considerables. Solo el 47,1% de las viviendas en bloques construidos antes de 1951 cuentan con ascensor, aunque el porcentaje asciende al 92,3% en edificios levantados después de 2010. Además, un informe cifra la falta de ascensor como la deficiencia más frecuente en el parque de vivienda usada española, presente en el 32% de los casos, sobre un parque con una edad media de 43,5 años.

Para corregir este déficit, el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, reguló el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, cuyo Programa de Mejora de la Accesibilidad establece como subvención general el 60% del coste de la actuación. Los topes máximos varían según el tipo de actuación: hasta 9.000 euros por vivienda en edificios residenciales colectivos, y hasta 12.500 euros por vivienda en unifamiliares. Cuando el inmueble esté catalogado como Bien de Interés Cultural, el límite sube en otros 3.000 euros adicionales por vivienda.

PUEDE INTERESARTE Hasta 30.000 euros para adaptar tu vivienda si tienes movilidad reducida

Las comunidades autónomas han complementado y, en algunos casos, ampliado sustancialmente esos porcentajes. En Andalucía, cubre el 60% del coste con carácter general, elevándose al 80% si reside en el edificio alguna persona con discapacidad o mayor de 65 años. En entornos de rehabilitación programada o comunidades de bajos ingresos, la ayuda puede llegar al 100% de los gastos subvencionables.

En Cataluña, el programa Ajuts per Barris de la Agència de l'Habitatge de Catalunya financia entre el 40% y el 60% con carácter general, ampliable hasta el 80%, o el 100% en casos de vulnerabilidad acreditada, para edificios donde residan mayores de 65 años, personas con discapacidad o vecinos en situación económica precaria.

PUEDE INTERESARTE Subvención de hasta el 50% de la inversión para reformar tu local comercial en 2026

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los requisitos del Plan Estatal son comunes a todas las convocatorias autonómicas que lo desarrollan: los edificios deben estar finalizados antes de 2006, destinar al menos el 50% de su superficie construida al uso residencial, disponer del Informe de Evaluación del Edificio (IEE) y contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios. Las obras pueden estar iniciadas antes de la solicitud siempre que su fecha de arranque sea posterior al 1 de enero de 2022, y no pueden estar terminadas en el momento de presentar la documentación.

El coste de la instalación varía considerablemente en función de las condiciones del edificio. Un ascensor en hueco ya existente puede oscilar entre 25.000 y 35.000 euros, mientras que uno instalado en fachada o patio de luces sube a entre 35.000 y 60.000 euros, y en edificios antiguos sin espacio disponible puede superar los 70.000 euros. Con las ayudas públicas activas, la comunidad puede reducir el desembolso efectivo entre un 30% y un 75%, según el programa y el perfil socioeconómico de los propietarios. La acumulación de ayudas estatales, autonómicas y municipales es posible en muchos casos, aunque cada convocatoria establece sus propias restricciones de concurrencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según un análisis de pisos.com publicado en noviembre de 2025, el ascensor incrementa el valor medio de la vivienda en España un 18,7%. En Madrid, el sobreprecio alcanza el 72,45% sobre el precio de una vivienda equivalente sin ascensor, y en Barcelona el 70,68%, lo que convierte a esta actuación en una que no solo puede ser necesaria (la instalación de ascensores es obligatoria sin necesidad de votación en junta cuando lo solicita una persona mayor de 70 años o con discapacidad que resida, trabaje o preste servicios voluntarios en el edificio), sino también de lo más rentable.