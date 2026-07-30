Las subvenciones para impermeabilizar terrazas y tejados aumentan tras el auge de fenómenos extremos

Se contemplan ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para mejoras en seguridad estructural y constructiva

Ayudas de hasta varios miles de euros para quienes conviertan locales vacíos en viviendas

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La consecución de catástrofes que ha sacudido a nuestro país durante los últimos dos años ha cambiado la forma en que la administración pública entiende la protección del parque residencial. La DANA de octubre de 2024, las borrascas y aguaceros cada vez más copiosos, las olas de calor… Fenómenos extremos que han causado ya un perjuicio tal que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un Real Decreto-Ley que reconoce explícitamente en su exposición de motivos: "Ante la certeza de que los eventos climáticos extremos irán en aumento, mejorar la resiliencia de las infraestructuras como garantía de seguridad para la ciudadanía y para la economía del país es un objetivo esencial del Gobierno."

En este contexto, la impermeabilización de cubiertas, tejados y terrazas ha pasado de ser una reparación de conservación ordinaria a convertirse en una actuación con encaje explícito en varios programas de subvenciones activos en 2026. El marco más relevante por volumen de recursos es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026.

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Su bloque de rehabilitación, que recibe el 30% de los 7.000 millones de euros totales del plan, contempla ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para mejoras en seguridad estructural y constructiva, con una cobertura del 40% del coste de la actuación, ampliable hasta el 60% y un máximo de 12.000 euros por vivienda cuando las obras combinen seguridad, accesibilidad y sostenibilidad. Entre las actuaciones elegibles figuran expresamente las obras de mejora en edificios anteriores a 2006, categoría en la que entra la mayoría de los inmuebles con cubiertas deterioradas o sin impermeabilización adecuada.

El Ayuntamiento de Madrid confirma que las obras de conservación de la cubierta o fachada están incluidas entre los ejemplos explícitos de actuaciones subvencionables del Plan Rehabilita 2026. La convocatoria, publicada el 2 de junio de 2026 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con plazo de solicitud abierto del 3 de junio al 30 de septiembre de 2026, está dotada con 50 millones de euros y cubre entre el 40% y el 90% del coste de las obras según la zona del edificio, con un máximo de 10.000 euros por inmueble. Los edificios con calificación energética F o G acceden a porcentajes superiores. El pago de la subvención es anticipado, lo que elimina la necesidad de financiar la obra a la espera del reembolso.

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La convocatoria de 2026 incorpora además una novedad con implicaciones directas para las cubiertas: refuerza las actuaciones de renaturalización y adaptación climática, incluyendo cubiertas vegetales, huertos urbanos en cubiertas y sustitución de pavimentos duros por soluciones drenantes, como medidas de adaptación al cambio climático y mitigación del efecto isla de calor en entornos urbanos.

En Bilbao, la sociedad municipal SURBISA gestiona subvenciones de hasta el 80% del coste de la obra para rehabilitación de cubiertas que incluyan reparación, aislamiento e impermeabilización, cuando se acredita mejora en eficiencia energética. En Castilla y León, las subvenciones para tejados recogen expresamente como actuación elegible la impermeabilización mediante renovación de membranas asfálticas y colocación de morteros impermeables para evitar filtraciones. En las comunidades autónomas del levante y Madrid, los programas de 2026 priorizan el aislamiento de fachadas y cubiertas con materiales de alta resistencia térmica para reducir el uso de aire acondicionado.

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El coste de referencia que actualmente maneja el mercado para impermeabilizar una terraza o azotea se sitúa en torno a 30 euros por metro cuadrado, y el de una cubierta o tejado en torno a 25 euros por metro cuadrado. Con una terraza de 60 metros cuadrados, el importe total de la obra ronda los 1.800 euros, cifra que coincide con el precio medio general de un trabajo de impermeabilización. Aplicando las coberturas mínimas del Plan Rehabilita de Madrid, el desembolso neto de la comunidad podría quedar por debajo de los 1.000 euros si la actuación se encuadra en la línea de conservación de cubierta.

La condición en todos los programas activos es la misma: solicitar antes de iniciar la obra, acreditar que el edificio tiene uso residencial mayoritario, y presentar el Informe de Evaluación del Edificio vigente. Las comunidades que dispongan ya de la documentación técnica en orden tienen ventaja sobre el resto en un sistema que, en Madrid, distribuye las ayudas por orden estricto de entrada hasta agotar los fondos.