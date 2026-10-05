La bolsa sube el 1,12 %, el mayor alza en un mes, y roza el nivel de los 19.300 puntos

El IBEX 35 acumula una subida del 11.51% en todo el año

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La bolsa española ha subido un 1,12% este lunes, el mayor repunte diario desde el inicio de septiembre. Además, ha rozado los 19.300 puntos por el avance de la banca y otros valores que castigados la semana pasada. Por otra parte, el IBEX 35, ha ganado 214,4 puntos acumulando así una subida del 11.51% en el año.

En Europa, el euro ha caído un 0,4%. No obstante, la bolsa de Milán ha avanzado un 0,66%, la de Londres el 0,34 % y la de Fráncfort el 0,09 %. La bolsa de París ha bajado el 0,8 %.

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Según el analista de XTB, Javier Cabrera, la victoria de Bolsonaro en Brasil ha beneficiado al Banco Santander y a Telefónica que han liderado las subidas del IBEX. Además, la bolsa española ha despuntado entre las plazas europeas pese a la caída del 0,1% de Wall Street esta tarde gracias al avance de la banca, cuyo índice sectorial ganó el 2,52 %.

En el parqué neoyorquino han subido el el S&P 500 un 0,5 % y el Nasdaq un 0,75 % a pesar de los malos datos de actividad en el sector terciario de EEUU en septiembre, al contrario de lo sucedido en la zona euro, Alemania o Francia.

El alza bursátil se ha producido a pesar de que el precio del barril de petróleo brent subía al cierre bursátil el 0,22 %, hasta 102,48 dólares. "Diversos informes apuntan a una importante recuperación del tráfico de petróleo por parte de los países árabes", ha mencionado Cabrera. Por otra parte, en relación al precio del petróleo crudo, el West Texas Intermediate ha bajado un 0,18% hasta los 89,27 dólares.

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"Diversos informes apuntan a una importante recuperación del tráfico de petróleo por parte de los países árabes"

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos también se ha abaratado. Ha bajado el 3,76 %, hasta 73,48 euros el megavatio hora.

El repunte de la plaza española acontecía mientras continuaban las dudas sobre las finanzas francesas, lo que contribuía a que se mantuviera la depreciación del euro, cuyo tipo de cambio con la divisa estadounidense perdía el 0,37 % a esta hora, hasta 1,1213 dólares, un nivel similar al de mayo de 2025.

Para Cabrera, "la incertidumbre francesa sigue pesando y el mercado no confía en que el Gobierno sea capaz de aprobar el plan de ahorro de 54.000 millones de euros de cara a 2027 para rebajar el déficit hasta el 5 % del PIB, frente al 5,4 % estimado para 2026", lo que afecta al euro y se podría trasladar al resto de Europa.

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Ganancias de las empresas de gran capitalización

De los grandes valores solo ha bajado Inditex, el 0,45 %. El Banco Santander ha ganado el 4,52 % y Telefónica el 3,38 %, las mayores subidas del IBEX. Mientras que BBVA ha avanzado el 1,14 %, Iberdrola el 0,86 % y Repsol el 0,52 %. En el IBEX, después de Santander y Telefónica, han destacado las subidas de Merlín Properties, el 3,22 %; Banco Sabadell avanzó el 1,8 % y Caixabank el 1,54 %. De la lista de empresas bajistas del IBEX, Solaria ha cedido el 3,68 %, mientras que Ferrovial cayó el 2,95%; Enagás el 2,4 %, Acciona Renovables el 2,37 % y Accioa el 1,97 %.

En el mercado continuo destacaron la subida del 13,98 % de Berkeley y la bajada del 4,35 % de Grenergy. El rendimiento de la deuda española a diez años subió algo más de cuatro centésimas, hasta el 4,123 %, mientras que la prima de riesgo con Alemania se situó en 63,4 puntos básicos.

La onza de oro troy perdía el 0,08 %, hasta 4.138 dólares, y el precio de la plata subía el 1,33 % y se situaba ahora en 61,16 dólares.

Finalmente, el Bitcoin se cotizaba a 85.499 dólares con una bajada del 0,37 %.