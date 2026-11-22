De los fallecidos, ocho eran integrantes de la organización que opuso resistencia al operativo y cuatro militares de Infantería

Quién es 'El Chapo Isidro', jefe del grupo criminal Beltrán Leyva detenido en México y vinculado al Cártel de Sinaloa

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MadridLas autoridades militares mexicanas confirmaron este 21 de noviembre que la operación de captura de 'El Chapo Isidor' se saldó con ocho detenidos y once muertos en total, aunque sin afectación a personas ajenas a los hechos.

Fue el resultado de los enfrentamientos a tiros para detener a Fausto Isidro Meza Flores, líder del 'Cártel de Guasave o Los Mazatlecos' y uno de los diez criminales más buscados por el FBI, vinculado al Cártel de Sinaloa.

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Tras oponer resistencia para impedir el arresto del cabecilla del grupo criminal, siete miembros de la organización delictiva fallecieron y también lo hicieron cuatro soldados de Infantería del Ejército mexicano.

"Se dirigían a reforzar la seguridad en el municipio", detalló el Ministerio de Defensa mexicano en sus redes sociales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos.

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Así, García Harfuch señaló la "valentía" y "heroísmo" de los que perdieron la vida, ante una operación que fue una "muestra contundente del combate a la impunidad".

Aseguró también que estos grupos criminales son los que "con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y todo México".

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Ocho agresores detenidos, tres familiares de 'El Chapo Isidro'

Entre los ocho detenidos se encuentra Germán Rolando N, alias 'Serafín', mano derecha y primo de 'El Chapo Isidro', junto a su cuñado José y su otro primo hermano Panfilo, ambos encargados de operaciones financieras y logísticas, respectivamente.

Asimismo, las autoridades intervinieron un fusil, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

'El Chapo Isidro' es el líder de la organización Meza-Flores, cuyo principal centro de operaciones se localiza en el municipio de Guasave. Meza Flores tiene orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

Compitió contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Meza Flores ha sido incluido por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los diez más importantes objetivos de captura con una recompensa de cinco millones de dólares.

Ya que antes de convertirse en líder de una organización criminal, trabajó con los hermanos Beltrán Leyva, y tras la caída de ese grupo, conformo su propia organización, con la cual competía contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

Actualmente, formaría parte del Cártel de Sinaloa, concretamente dentro de la facción que dirige Ismael Zambada, alias 'El Mayito Flaco'.