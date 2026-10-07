La fecha se llevará a la reunión con el resto de sindicatos

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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha propuesto la fecha del 11 de noviembre para organizar la huelga general por la vivienda, una fecha que, no obstante, se llevará esta tarde a la reunión con el resto de sindicatos.

Ante su convocatoria, y en el marco del anuncio de las elecciones generales anticipadas para este 29 de noviembre, se espera una gran movilización, impulsada además por la oleada de protestas que no han cesado en distintos puntos de España las últimas semanas. El estallido social que determinó de detonar con el desahucio de Maricarmen, la octogenaria que fue desalojada de la vivienda en la que había residido de alquiler en Madrid los últimos 71 años, no ha dejado de crecer desde entonces, con múltiples marchas reclamando que se garantice el derecho a la vivienda y el acceso a ella frente a unas condiciones cada vez más inasumibles.

La fecha de la huelga general por la crisis de la vivienda

La fecha definitiva para la huelga general se decidirá, no obstante, esta tarde, tras una reunión prevista para las 19:00 horas. Sin embargo, una de las que ya resuenan como probables es la del miércoles 11 de noviembre.

Ese es, al menos, el día que va a proponer la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) en la reunión de esta tarde, aunque la fecha final será la que acuerden todos los sindicatos convocantes, entre los que están CCOO y UGT.