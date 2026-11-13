El IBEX 35 sube un 0,27 % y cierra en 20.000 puntos en una sesión marcada por la cautela
Destaca la cautela de los mercados durante la jornada del viernes ante la resaca de Nvidia
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La Bolsa española ha cerrado la sesión de este viernes por encima de los 20.000 puntos tras subir un 0,27 % en una jornada marcada por la cautela en los mercados ante la resaca de Nvidia y con las tecnológicas en rojo.
Al cierre de las negociaciones, el principal índice del mercado, el IBEX 35, ha sumado 54,6 puntos, ese 0,27 %, y ha cerrado la semana en los 20.020,1 enteros.
La segunda semana de noviembre ha concluido con una mejora bursátil del 3,36 % y en el año alcanza una revalorización del 15,67 %.
Acciona y su matriz Acciona Energía han caído un 7,98 % y un 6,89 %, respectivamente, después de que ayer el informe de tendencias a nueve meses mostrara previsiones de desinversión que no han convencido a los inversores.
Por su parte, Repsol ha subido un 3,31 %, favorecido por el encarecimiento del crudo; Iberdrola, ha mejorado un 1,54 %; BBVA, un 0,17 %; el Santander, un 0,07 %; y Telefónica, un 0,03 %; mientras que Inditex ha caído un ligero 0,07.