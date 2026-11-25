Redacción Galicia A Coruña, 25 NOV 2026 - 04:30h.

La compañía cesó en 2024 de obsequiar a sus trabajadores con la tradicional cesta de Navidad, tras su integración en el Grupo Randstad

El alto tribunal considera que repartir la cesta durante casi tres décadas convierte el regalo en un beneficio laboral consolidado

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Recibir una cesta de Navidad en el trabajo puede parecer un pequeño gesto de cortesía por parte de una compañía, pero cuando se repite durante décadas, acaba convirtiéndose en un derecho adquirido que la empresa ya no puede retirar por su cuenta. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que obliga a una compañía a recuperar el regalo navideño que dejó de repartir a su plantilla en 2024, después de hacerlo cada año desde 1996.

El fallo, publicado por La Voz de Galicia, afecta a CTC Externalización, que al parecer suprimió la entrega de estos lotes tras su incorporación al Grupo Randstad. La empresa alegó que la cesta era un obsequio voluntario y que su escaso valor económico no justificaba considerar su retirada una modificación relevante de las condiciones laborales. El Alto Tribunal rechaza esa interpretación y confirma que se trataba de un beneficio consolidado para los trabajadores.

La resolución ratifica el pronunciamiento anterior de la Audiencia Nacional, que ya había declarado ilegal la decisión de la compañía. Ahora, el Supremo desestima el recurso presentado por la empresa y la obliga a entregar las cestas correspondientes a la Navidad de 2024 a toda su plantilla de operaciones.

Un regalo que se convirtió en un derecho laboral

Según expone la cabecera gallega, la cesta navideña llevaba formando parte de las costumbres de la empresa desde 1996. Su reparto no era algo puntual: cada diciembre, la compañía organizaba un dispositivo para hacer llegar los lotes a los trabajadores de sus centros en todo el país, con avisos a los coordinadores, procedimientos de entrega y tarjetas de felicitación.

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Sin embargo, en diciembre de 2024, tras su integración en el Grupo Randstad, la empresa decidió dejar de repartirlas. La dirección justificó el cambio en la aplicación de las políticas generales del grupo, que no contemplaban este obsequio.

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La decisión provocó las quejas de trabajadores y representantes sindicales. USO, sindicato mayoritario en la compañía, con más del 68% de representación, presentó una demanda en diciembre de 2024 por considerar que la retirada suponía un cambio unilateral de las condiciones laborales. A la reclamación se sumaron UGT, CC.OO., CSIF, Fetico y Alianza Integral de los Trabajadores.

El precio de la cesta no determina si es un derecho

Uno de los argumentos de CTC Externalización para defender la retirada fue el reducido coste del regalo. La cesta entregada en 2023 estaba valorada en 10,67 euros, una cantidad que, a juicio de la compañía, no suponía un cambio de importancia en las condiciones de trabajo.

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El Supremo descarta que el importe sea determinante. La clave, explica, está en que la empresa mantuviera el beneficio durante años de forma continuada, generando una condición más beneficiosa para los trabajadores, con independencia de su valor económico.

Tampoco considera suficiente que la compañía alegue que la entrega dependía de la aprobación anual de su Comité de Dirección. Durante casi tres décadas no había informado a la plantilla ni a los sindicatos de que el reparto estuviera condicionado a esa autorización.

El Supremo rechaza que se puedan retirar derechos por ser cambios menores

La sentencia también recuerda que los derechos laborales consolidados no pueden desaparecer por decisión empresarial bajo el argumento de que su eliminación tiene poco impacto. El tribunal advierte de que una empresa no puede retirar beneficios adquiridos simplemente porque considere que el cambio es de escasa relevancia.

En su argumentación, la Sala de lo Social menciona otros casos en los que se reconoció el carácter obligatorio de lotes navideños cuyo valor era incluso inferior a cuatro euros, al tener en cuenta la continuidad del beneficio y el esfuerzo organizativo que implicaba su reparto.

Con esta resolución, el Tribunal Supremo cierra el litigio y confirma que CTC Externalización deberá entregar a sus trabajadores las cestas de Navidad que quedaron pendientes en 2024, tras casi 30 años de reparto ininterrumpido.