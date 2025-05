Qué ha pasado con la revolución de los productos reacondicionados: pros, contras y webs seguras

Los productos más vendidos en este mercado son smartphones, portátiles y pequeños electrodomésticos

La generación Z pone de moda la segunda mano: una nueva oportunidad también a la tecnología

MadridEn la situación de inestabilidad en la que estamos sumidos, en la que además la conciencia medioambiental es creciente y el modelo consumista tradicional parece estar agotándose, los productos reacondicionados han dejado de ser una solución alternativa para convertirse en una declaración de principios.

Lo que en su día fue una vía para ahorradores extremos o usuarios poco exigentes, hoy se ha transformado en un mercado maduro que atrae a consumidores de todo tipo. La revolución del reacondicionado no es solo una moda: es una respuesta pragmática a un sistema insostenible.

Según el último informe de Back Market, uno de los líderes europeos en reacondicionados, el volumen de ventas de productos reacondicionados en Europa creció un 28% interanual en 2024, con especial auge en smartphones, portátiles y pequeños electrodomésticos. España se posiciona como uno de los países más activos de este sector, solo por detrás de Francia y Alemania.

¿Qué significa realmente "reacondicionado"?

Hablamos de un artículo previamente usado (o no, en algunos casos) que ha sido devuelto por el comprador, utilizado en exposición, o que presentaba algún defecto menor, el cual ha sido corregido por técnicos especializados antes de volver al mercado.

A diferencia de los productos de segunda mano, los reacondicionados han sido revisados, testados, limpiados, reparados (si era necesario) y devueltos a condiciones funcionales óptimas, muchas veces con garantía de entre 1 y 3 años. Su presentación externa puede variar, con algunos productos que parecen completamente nuevos, mientras otros muestran ligeros signos de uso.

Las ventajas: economía circular con lógica de consumo

El primer gancho es económico. Según comparativas de plataformas como Back Market o PcComponentes, la diferencia de precio respecto al producto nuevo oscila entre el 20% y el 70%, dependiendo de la categoría, el estado y la antigüedad del modelo. Esto ha hecho que muchos usuarios prefieran comprar, por ejemplo, un iPhone 13 reacondicionado antes que un modelo nuevo de gama media al mismo precio. La ecuación ya no es “nuevo vs usado”, sino “calidad-precio vs coste real de oportunidad”.

Otro aspecto a tener en cuenta es el del coste para el medioambiente. Según un estudio de ADEME (Agencia Francesa de Transición Ecológica), comprar un teléfono reacondicionado genera un 91% menos de residuos electrónicos y un 86% menos de emisiones de CO₂ que uno nuevo.

Además, y a diferencia del mercado de segunda mano, los productos reacondicionados comprados en plataformas certificadas cuentan con garantías legales, política de devolución y soporte posventa profesional. Esto sirve para generar un entorno de confianza similar al de los productos nuevos.

Los inconvenientes: la letra pequeña y expectativas realistas

En primer lugar, la clasificación por “grado estético” (A+, A, B, etc.) no siempre es homogénea entre plataformas. Un móvil en “grado B” puede significar “ligeros roces” en una web o “marcas visibles” en otra. La ausencia de una normativa europea que regule estas clasificaciones es uno de los puntos débiles del sistema.

También hay que tener presente que aunque la mayoría de plataformas de artículos reacondicionados profesionales sustituyen piezas defectuosas por recambios oficiales, en algunos casos se utilizan componentes compatibles o genéricos, lo que puede afectar al rendimiento del producto, especialmente en baterías. Hay webs que ya incluyen información específica sobre el estado de la batería o la procedencia de las piezas. Pero otras no lo aclaran, lo que puede generar confusión o malentendidos.

Finalmente, y aunque los productos reacondicionados cuentan con garantía legal de al menos un año en la Unión Europea, no siempre igualan las condiciones de los nuevos, que pueden incluir ampliaciones o coberturas más completas. Es fundamental leer la letra pequeña y revisar las condiciones del servicio postventa.

Plataformas fiables en las que comprar productos reacondicionados

El auge del reacondicionado ha traído consigo una expansión de plataformas especializadas que ofrecen garantías, transparencia y profesionalización del proceso. Sin embargo, no todas operan con los mismos estándares.